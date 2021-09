Kindern ein Zuhause geben

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). Eine Informationsveranstaltung der Pflegekinderdienste von Landkreis und Stadt Gießen zur Akquise neuer Pflegestellen findet am Dienstag, 21. September, statt. In den Räumen der Volkshochschule Gießen (Fröbelstraße 65) können Interessierte ab 20 Uhr Wissenswertes über verschiedene Pflegeformen, Voraussetzungen und Anforderungen für diese verantwortungsvolle Aufgabe durch die Fachkräfte der Pflegekinderdienste erfahren.

Es gibt viele Gründe, weshalb Eltern ihre Erziehungsaufgaben nicht mehr wahrnehmen können und Kinder und Jugendliche entweder für eine bestimmte Zeit oder auch dauerhaft ein Zuhause in einer Pflegefamilie benötigen. Diese trägt dazu bei, die Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu fördern. Für die Übernahme einer Pflege kommen Paare, Familien, familienähnliche Lebensgemeinschaften sowie Alleinstehende infrage. Fachkräfte der Jugendämter leisten bei dieser wichtigen Aufgabe Unterstützung und Begleitung. Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenfrei, eine Anmeldung zur besseren Planung erwünscht. Dies kann sowohl über die Ansprechpartnerinnen der Pflegekinderdienste als auch per E-Mail erfolgen an: Petra Sommer, Telefon: 0641/306-2370, E-Mail: petra.sommer@giessen.de.