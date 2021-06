Kinderschutzbund in Gießen reagiert enttäuscht

Jetzt teilen:

GIESSEN - Als "mehr als enttäuschend" hat der Ortsverband Gießen des Deutschen Kinderschutzbundes (KSB) das Scheitern der Bemühungen um die Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz bezeichnet. "Die Kinderrechte auch im Grundgesetz sichtbar zu machen, war für alle Kinderschützer und Kinderrechtler - nach der Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention - längst überfällig. Eine klare Bezugnahme auf die Prinzipien der Kinderrechtskonvention - Vorrang des Kindeswohls, Partizipationsrechte für Kinder und Jugendliche, Stärkung der Eigenrechte und der eigenen Persönlichkeit des Kindes - in einem eigenen, dem Kind gewidmeten Abschnitt des Grundgesetzes wäre das einzig Angemessene gewesen", kritisiert der Vorsitzende Gerhard Merz in einer Pressemitteilung. Dahinter sei bereits der Gesetzentwurf der Bundesregierung deutlich zurückgeblieben. "Das ist umso unverständlicher, als die Kinderrechtskonvention in Deutschland ja bereits geltendes Recht ist."

Der Ortsverband sieht als Träger von Beratungsstellen bei Gewalt, sexuellem Missbrauch, Trennungs- und Scheidung, von Beteiligungsprojekten sowie von erfolgreichen Modellprojekten zur Förderung der Kinderrechte das Kindeswohl als zentrale Kategorie seiner täglichen Arbeit an. Im vorliegenden Entwurf kritisiert Merz insbesondere die Relativierung der Bedeutung des Kindeswohls und seine Einordnung neben den Rechten der Eltern als höchst problematisch. Auch die Formulierungen zum Recht des Kindes auf Beteiligung bleiben hinter der UN-Kinderrechtskonvention und ebenso der geltenden Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zurück. "Das Kindeswohl muss ein vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt sein."

Merz verwies darauf, dass es bei der Reform der Hessischen Verfassung 2018 gelungen sei, eine von allen Fraktionen des damaligen Landtags getragene Formulierung zu finden. "Was dort möglich war, sollte auch im Bund nicht unmöglich sein. Noch hat der Gesetzgeber Zeit, eine solche Lösung zu finden."