Kino-Comeback: Rückkehr mit Sternenkriegern

Auch im Kinocenter in der Gießener Bahnhofstraße flimmern nach acht Monaten Zwangspause endlich wieder Filmbilder über die Leinwände. Zum Neustart wurden die Gäste am Donnerstag mit einem Sekt, rotem Teppich und persönlicher Begrüßung willkommen geheißen. Und auch das nächste Filmgespräch im Kinosaal ist bereits in Planung. Digital und auf der großen Leinwand wird am 15. Juli nach der Abendvorstellung "Minari"-Regisseur und Drehbuchautor Lee Isaac Chung per Livestream in Gießen begrüßt. Die Moderation übernimmt Frank Joung. Fragen an den Regisseur im Kino können per SMS oder WhatsApp an die Telefonnummer 0172/8811235 gestellt werden. Das Gespräch findet in englischer Sprache statt. Auch weitere Sonderveranstaltungen und Filmreihen sind bereits wieder in der Planung, kündigt Kinoleiter Martin Otto an. (red)