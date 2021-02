Kinocenter in Gießen weicht Wohnungen

Die Fläche des Kinocenters wird neu bebaut. An der Ecke Schanzenstraße/Bahnhofstraße entsteht eine Grünfläche. Foto: Friese

GIESSEN - Die untere Bahnhofstraße verändert in den nächsten Jahren ihr Gesicht, nicht bloß durch die anstehende Bebauung des ehemaligen "Samen Hahn"-Geländes. Auch das Kinocenter muss weichen. "Die Kinonutzung wird dort nicht weiter verfolgt. Es soll eine zeitgemäße Entwicklung mit Wohnen und Gewerbe stattfinden", sagt Bürgermeister Peter Neidel. Programmkino sei in der Stadt aber weiterhin geplant. Denn Betreiber Kinopolis habe die Absicht, es in sein Haus am Berliner Platz zu integrieren. Um die Pläne in der Bahnhofstraße zu realisieren, muss eine vorhabenbezogene Änderung des Bebauungsplans "Mühlstraße/Schanzenstraße" vorgenommen werden. Der Magistrat hat der Einleitung bereits zugestimmt. Das Votum der Stadtverordneten steht noch aus.

Tiefgarage geplant

Klein ist das Plangebiet nicht. Neben dem eigentlichen Kinocenter umfasst es die Gebäude bis zur ehemaligen "Bar Parisiana", den Parkplatz an der Ecke Schanzenstraße und erhebliche Gebäudeflächen im rückwärtigen Bereich. Neubauten an der Straßenseite sollen laut Beschlussvorlage an die historische Bauzeile der Bahnhofstraße angeglichen werden und über Fassaden- und Höhendifferenzierung sowie Mansarddächer verfügen. Der Parkplatz an der Straßenecke wird in einen "öffentlich zugänglichen und begrünten Platz" umgestaltet. Generell soll es in dem Areal mehr Grün und auch eine Tiefgarage geben. Darüber hinaus vorgesehen ist "die Installation von Fotovoltaik-Anlagen und/oder Begrünung auf rückwärtigem Flachdach vorbehaltlich der Denkmal- und Verschattungsprüfungen". Im hinteren Gebäudebereich sind drei Vollgeschosse zulässig.

"Mir blutet das Herz, wenn eine junge Stadt wie Gießen mit vielen Akademikern kein Programmkino mehr hat", erklärt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD). Sie habe jedoch mehrfach mit Kinopolis gesprochen und erfahren, dass die Integration ins Haus am Berliner Platz geplant ist. Darauf, ob dies so umgesetzt wird, habe die Stadt aber keinen Einfluss, ergänzt Neidel.

Neu sind die Überlegungen zum Kinocenter, die jetzt als Plan auf den Weg gebracht werden, übrigens nicht, wie der Beschlussvorlage zu entnehmen ist. Dort heißt es, dass "schon die von der Stadtverordnetenversammlung in 2005 beschlossene Rahmenplanung zur Stadtsanierung für den Bereich des Kinocenters in der Bahnhofstraße in Abhängigkeit zur Entwicklung des Kino-Standorts am Berliner Platz als alternative Neubau-Option Wohnungsbau vorsah." Auch wegen des ungünstigen Zuschnitts des Grundstücks habe sich der Eigentümer zunächst für den vorläufigen Erhalt des Kinocenters entschieden. "Aufgrund der weiteren Umsatzentwicklung am Kino-Altstandort, verbunden mit den sich im März abzeichnenden Folgen der Corona-Pandemie, und eines erfolgten Flächenkaufes wurde ab dem letzten Frühjahr ein Neubaukonzept mit den städtischen Fachämtern und den Denkmalbehörden vorabgestimmt", dokumentiert die Beschlussvorlage aus dem Planungsamt.

Folgen von Corona

Am 15. Januar habe der Kinopolis-Manager dann in einem Schreiben an die Oberbürgermeisterin die Folgen der pandemiebedingten Kino-Schließungen und der unzureichenden Kompensationsleistungen erläutert. Gegenstand des Briefes sei auch die negative Umsatzentwicklung in der Bahnhofstraße vor der Pandemie gewesen. Zudem habe der Manager erklärt, im Fall der Schließung des Kinocenters das Programm "bestmöglich in den Spielplan des Kinopolis zu integrieren."

Mit dem Kinocenter verschwindet auch ein Stück Geschichte aus dem Stadtbild. Denn der Standort in der Bahnhofstraße, an dem Adam Henrich 1912 das Lichtspielhaus eröffnete, war Keimzelle seines Gießener Kino-Imperiums. Mit weiteren Häusern wie dem Gloria-Palast im Seltersweg, Roxy, Heli und Luxor in der Walltorstraße prägte es die Stadtgeschichte über Jahrzehnte. Stars und Sternchen machten Station in Gießen, darunter Hans Moser, Theo Lingen oder Gert Fröbe.