Kinopolis sagt Johannitern und DRK Danke

GIESSEN - "Vorhang auf" heißt es für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regionalverbände von Deutschem Roten Kreuz und Johannitern. Bereits einen Tag vor der offiziellen Eröffnung am 1. Juli laden das Kinopolis und die Stadt Gießen zu einer Dankesveranstaltung ein.

"Ziemlich beste Freunde"

"Stellvertretend für die vielen Menschen, die Tag für Tag ihr Bestes im Gesundheitswesen geben und Außergewöhnliches leisten, war es uns ein Anliegen, zumindest einem Teil aus dieser Branche Danke zu sagen", erklärt das Kinopolis in einer Pressemitteilung. Gezeigt wird der Film "Ziemlich beste Freunde" - "und zwar so, wie es sich gehört: mit Filmgenuss vom Feinsten in brillanter Bildqualität und perfektem Sounderlebnis auf der großen Kinoleinwand, natürlich auch mit Kinosnacks".