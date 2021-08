Kirchenpräsident zu Besuch im UKGM Gießen

Volker Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (cz). Auf Einladung der evangelischen Klinikseelsorge besuchte der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Dr. Volker Jung, das Universitätsklinikum in Gießen, um vor Ort einen Einblick in die Situation des Klinik- und Pflegepersonals zu erhalten. Viel Zeit hatte er sich für die Gespräche genommen, ging durch die einzelnen Abteilungen, um mit den Menschen zu reden und die vergangenen Monate mit den einhergehenden Belastungen durch Corona zu besprechen. Abgeschlossen wurde der Besuch durch eine kurze Andacht in der Kapelle, die seit drei Wochen wieder für Gottesdienste zur Verfügung steht.

Begleitet wurde er von Andre Witte-Karb, Dekan des Evangelischen Dekanats Gießen, Christian Schwindt, den beiden Klinikseelsorgern am Uni-Klinikum Gießen, Pfarrerin Susanne Gessner und Diakon Christoph Schäufler, Thomas Menzel, stellvertretender Pflegedienstdirektor sowie Vertretern des Zentrums für gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.

"Klinikseelsorge ist für die Patienten und deren Angehörige da, sie ist aber auch für deren Beschäftigte da", betonte er im anschließenden Pressegespräch. Für ihn stelle es sich gerade als Vorteil dar, dass die Seelsorge zwar im Klinikum agiert, aber dennoch eine externe Institution sei. So habe er sehr viel Wertschätzung gegenüber der Klinikseelsorge erfahren, die sie gerne so weiter aufrechterhalten werden, solange sie selbst das Personal dafür stellen können. So seien sie dennoch Teil des Ganzen und hätten - wie das gesamte Klinikpersonal - das entsprechende Impfangebot erhalten. Er zollte dem gesamten Personal seine Anerkennung für die Leistungen innerhalb der vergangenen Monate. Besonders beeindruckt zeigte er sich von dem hohen Maß an Flexibilität, mit dem während der Corona-Zeit gearbeitet worden sei. Dies bestätigte auch Menzel, der ergänzte, dass man auf Freiwilligkeit und Koordination gesetzt hat, sodass es immer freie Intensivbetten gegeben hätte. Er wies aber auch darauf hin, dass aktuell die Pflegedienstkräfte sehr erschöpft seien - und das vor der vierten Welle, die kommen werde. In diesem Zusammenhang verdeutlichte er, dass die fehlende Impfbereitschaft vieler Mitmenschen im Krankenhaus nur auf Unverständnis treffe. Aktuell wären nur Ungeimpfte auf den Covid-19-Stationen zu finden.

"Wir müssen die Erfahrungen der jüngsten Zeit nutzen, um daraus für die Zukunft zu lernen, um auch Spielräume für menschliche Begegnungen zu schaffen", sagte Jung. Im vergangenen Jahr seien die Leistungen des Klinikpersonals beklatscht worden, jetzt habe man oft das Gefühl, dass dies einfach so verpufft sei - ohne dass sich etwas geändert habe.

Dekan Andre Witte-Karb berichtete von der psychischen Belastung vieler Pflegekräfte, die sich auch einer sehr hohen Sterblichkeit ausgesetzt sahen. Ergänzend dazu berichtete Frank Steibli, Pressesprecher des UKGM, von der unglaublichen Solidarität, die das Personal durch die Gießener Bevölkerung erfahren hätte: sei es durch selbst gemalte Bilder einer Kita-Gruppe, sei es durch Essenspenden der türkischen Community.

Auch Kritisches wie Finanzierung, Fallpauschalen, Privatisierung und die einhergehende Effizienzorientierung im Gesundheitswesen seien laut Jung thematisiert worden. Foto: Czernek