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Donnerstag, 07.05.2020 - 10:30
5 min

Kita in Gießen bereitet sich auf Öffnung vor

Ab dem 2. Juni sollen Kitas stufenweise öffnen. Im "Kinderhaus Alter Wetzlarer Weg" wird die Betreuung in sogenannten Infektionsgemeinschaften stattfinden. Dafür ist eine Konzeptänderung nötig.

Von Jasmin Mosel
"Alles wird gut": Kita-Leiterin Gabriele Frank-Kucera vermisst den Trubel im Kinderhaus. Foto: Mosel

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Von 70 Kindern kommen aktuell nur neun zur Notbetreuung. Wo normalerweise gespielt und getobt wird, ist es ungewohnt still. Foto: Mosel

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