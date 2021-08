Kita-Kinder kicken mit Profis von Blau-Weiß Gießen

Über das neue Teppichflies auf dem kleinen Fußballfeld der Kita freuen sich die kleinen Spieler zusammen mit (v.l.) Luis Krell, Petra Tatsch, Eris Bergtold, Andrea Jedlitschka und Maria Tatsch. Foto: Kipp

GIESSEN - Gießen (red). Die kleinen Fußballspieler in der Kindertagesstätte und Familienzentrum Bernhard Itzel hatten in diesen Tagen gleich doppelten Grund zum Jubeln: Auf dem Außengelände hat der kleine Fußballplatz ein neues Teppichflies erhalten und ist wieder bespielbar. Und zwei junge Leute von der SPVGG Blau-Weiß Gießen machten mit ihnen ein Fußballprojekt.

Nach den langen Corona-Beschränkungen waren die Vorschulkinder des vergangenen und des neuen Kindergartenjahres dankbar für das Angebot. Eine Woche lang konnten 13 Jungen und Mädchen mit Maria Tatsch und Luis Krell täglich eine Stunde Fußball spielen. Tatsch trainiert bei Blau-Weiß zurzeit die Sieben- bis Achtjährigen, Luis Krell unterstützt den Verein als Praktikant. Zusammen gingen sie mit den Kita-Kindern, die Lust aufs Kicken hatten, auf den Tartanplatz der benachbarten Sandfeldschule. Die langjährige Zusammenarbeit der Kita mit anderen Akteuren der Umgebung zahlte sich also mehrfach aus: Der Verein sorgte für ein tolles Bewegungsangebot und die Schule ermöglichte die Nutzung des Platzes. Unterstützt und begleitet wird das Projekt von Eris Bergtold, einer Studentin der Universität Gießen, die an der Kita ein Praktikum absolviert.

Einige der Kinder trainieren schon in verschiedenen Vereinen, manche nutzten die Gelegenheit zum Schnuppern in einer für sie neuen Sportart. Erzieherin Andrea Jedlitschka freute sich, dass darunter auch einige Mädchen waren. Auch Blau-Weiß Gießen profitiert von dem Schnuppertraining, denn dabei kann er Nachwuchs für seine Mannschaften gewinnen. So gab es auch schon früher einzelne Schnuppertage in der Kita. In der Coronazeit hatte Maria Tatsch per Videokonferenz die Kinder außerdem zum kleinen Training zuhause animiert. Auch kleinere Kickeinheiten sind jetzt im Außengelände der Kita wieder möglich.

"Der Platz war zuletzt entweder total staubig oder bei Nässe schlammig. Vom Rasen war nichts mehr übrig", erklärt Petra Tatsch, Leiterin der Einrichtung, den Grund für das neue Teppichflies. Auch im Innern der Kita wurde modernisiert: Eine neue Kücheneinrichtung und ein neues Bad wurden eingebaut - gute Voraussetzungen für den Start ins neue Kindergartenjahr.