Kita "Wilde 13" in Gießen-Lützellinden soll wachsen

Das Gebäude der Kita "Die Wilde 13" wird zu klein: Gegenüber entsteht ein Container-Systembau.

GIESSEN-LÜTZELLINDEN - Bis zu 25 Kinder über drei Jahre der Kindertagesstätte "Die Wilde 13" in Lützellinden können in einer zu errichtenden Containeranlage gegenüber des Gebäudes untergebracht werden, erläuterte Ludwig Wiemer, stellvertretender Leiter von Liegenschafts- und Gartenamt in der Ortsbeiratssitzung. SPD und CDU beantragten gemeinsam 100 000 Euro für einen noch zu errichtenden Container-Systembau.

Der beinhaltet einen großen Gruppenraum mit 48 Quadratmetern, einen 26 Quadratmeter großen Differenzierungsraum sowie eine offene Garderobe und den Nassbereich. Zudem gibt es ein Lager, eine Anlieferküche und eine Cafeteria, wo sich bis zu zehn Kinder aufhalten können. Der Bauantrag sei eingereicht worden, so Wiemer. Das Ziel der Stadt ist, im Sommer zum Wechsel der Kindergartengruppen die Anlage in Betrieb zu nehmen. Wiemer sieht das als "sehr anspruchsvoll und ambitioniert" an. Das temporäre Bauwerk soll fünf bis zehn Jahre für die Kinderbetreuung dienen. Wenn die Kinder auf den Spielplatz wollen, müssen sie die Straße überqueren, sorgt sich der Ortsbeirat um die Sicherheit der Jüngsten. Hier prüfe die Straßenverkehrsbehörde nun verschiedene Möglichkeiten, damit die Kinder sich dort in Zukunft gefahrlos bewegen können.

Auch bei der letzten Ortsbeiratssitzung in der in sechs Wochen zu Ende gehenden Legislaturperiode waren wieder nicht alle Mitglieder anwesend, drei fehlten. Damit setzt sich fort, was im vergangenen Jahr zu beobachten war: Es gab keine Sitzung, an der alle Fraktionen komplett teilnahmen.

Einen Eklat löste das Fernbleiben der Bürger für Lützellinden (BfL) in der Novembersitzung aus (der Anzeiger berichtete). Und darüber gab es jetzt erneut Streit: Ralf Lenz erklärte, es sei nicht hinnehmbar gewesen, dass der Ortsvorsteher mit der Einladung zur Sitzung eine Gefährdung der Gesundheit der Ortsbeiratsmitglieder in Kauf genommen habe. Der betroffene Markus Sames (CDU) ließ das so nicht stehen: Er betonte erneut, die Sitzung im Gemeindesaal sei Corona-konform gewesen und hätte die Vorgaben der Hygieneverordnung erfüllt. Dafür erhielt er die Zustimmung der Geschäftsstelle für die Ortsbeiräte. Zudem sei der Saal im evangelischen Gemeindehaus, wo jetzt die Sitzung stattfand, belegt und ein Ausweichen dorthin, wie es die BfL verlangte, unmöglich gewesen.

Micheal Borke (SPD), den Lenz ebenfalls harsch angriff, reagierte mit den Worten, dass Beiratssitzungen "keine Veranstaltungen der Freiwilligkeit" seien. In einer Tabelle, die dem Anzeiger vorliegt, hat er die Anwesenheit des Ortsbeirats dokumentiert, SPD und CDU waren immer vollständig präsent. Der Ortsvorsteher beendete schließlich die erregte Diskussion.

