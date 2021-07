Klassik, Pop und viel Humor

Auch klassische Kunstlieder passen hervorragend ins Programm der "Corona-Kultur-Show": Mezzosopranistin Marie Seidler und ihr Begleiter Tony Ming Geiger im Volksbank-Forum. Fotos: Schultz

GIESSEN - Dietrich Faber hatte Grund zu großer Freude: Seine fünfte "Corona-Kultur-Show" fand nach doppelter und monatelanger Verschiebung am Montagabend im Forum der Volksbank Gießen statt. Die Präsentation vierer hochwertiger Musiker und eines witzigen Autors erfreute die Besucher im ausverkauften Saal dabei einmal mehr. Nicht zu vergessen eine saftige Einlage des Gastgebers selbst: ein sehr schöner Abend. Als Gäste dabei waren diesmal die Opernsängerin Marie Seidler mit Pianist Tony Ming Geiger, das Marburger Popduo "Me and the universe" sowie der Vogelsberger Autor Daniel Holbe.

Eigentlich hätte die im Juli 2020 gestartete Showreihe "ablaufen sollen, und dann wäre Corona zu Ende gewesen," so hatte sich Faber die Sache vorgestellt. "Das hat nicht ganz geklappt. Jetzt ist es mein erster Auftritt seit Monaten," schloss er seine Eingangsmoderation ohne eine Spur von Melancholie. Mit Mezzosopranistin Marie Seidler nahmen die Genüsse dann ihren Lauf. Die dem hiesigen Publikum aus dem Stadttheater bekannte Künstlerin kam zusammen mit ihrem Pianisten Tony Ming Geiger auf die Bühne und kündigte zunächst klassische Kunstlieder an. Dazu zählten etwa Werke von Mahler, Korngold und Schönberg, "aber auch mit einem heiteren Teil". Sie begann mit einem poetischen Titel ("Im holden Lenz") und schuf eine schöne, fast andächtige Stimmung. Mit einem Titel von Richard Strauß verstärkte sie die Atmosphäre und schloss den ersten Part des Programms mit passender Keckheit im Ausdruck ab. Seidler beherrscht den Kunstgesang ebenso wie die leichte Muse und überzeugte in Gießen mit einer Stimme, die auch in diffizilen Passagen nichts an Glanz einbüßt: Riesenbeifall. Pianist Ming Geiger überzeugte zudem mit sensibler Begleitung und rundem Handwerk - er spielte quasi eine zweite Stimme.

"Wie bist du in diesen auftragslosen Zeiten innerlich im Geschäft geblieben?", wurde sie anschließend von Gastgeber Faber gefragt. "Es war eine große Aufgabe," sagte Marie Seidler. "Ich habe viel Unterricht genommen und mir neues Repertoire erarbeitet." Ming Geiger arbeitet interdisziplinär, auch mit Tänzern. Das Duo war im populären Universum der Kultur-Show ein neues Glanzlicht, etwas überraschend vielleicht, aber ein Hochgenuss auf höchstem Niveau.

So ging es auch weiter, als die Band "Me and the Universe" übernahm. Dazu zählt Bass-Koryphäe Frieder Gottwald, ein international gefragter Begleiter und Komponist, er gründete in den 70ern die Disco-Showband "The Golden Spaceriders". Mit dieser Gruppe traten er und Sänger Erik Kerber weltweit auf. Mit Singer-Songwriter Kerber lieferte Gottwald in Gießen eine Mischung aus bluesigem Folk und heiterem Pop ab, die auf Anhieb überzeugte: Top-Handwerk und viel Gefühl.

Kerber nutzt seinen perfekten Poptenor auch in den hohen Lagen mühelos und beherrscht eine perkussive Gitarrentechnik. Gottwald, der inzwischen wieder in Marburg lebt, ergänzte die Titel mit kleineren Ergänzungen, ohne dabei geschwätzig zu werden. Gemeinsam präsentieren sie sich als kongeniales Duo von sanfter Überzeugungskraft. Ein Glanzpunkt war die wunderschöne Ballade "Those were the days", ein angenehm emotionales Erlebnis. Die beiden hätten sich in ihrer frühen Jugend "beim Eisen-Winter in der Nachtschicht kennengelernt, da haben wir Motorenblöcke gegossen". Dabei fiel damals der Entschluss, gemeinsam eine Synthi-Pop-Band zu gründen - was ja auch klappte.

Im sogenannten Literaturblock war der Vogelsberger Daniel Holbe kennenzulernen, der trotz seiner erst 32 Jahre bereits erfolgreich zahlreiche Krimis publiziert hat. Zugleich ist er ein Mann mit solidem Humor. Faber: "Kannst du immer schreiben?" Holbe: "Ich folge dem Rhythmus der Familie".

Er gab als Kostprobe eine kurze Story zum Besten, in der "der Kommissar" eine Fleischfabrik besucht. Es gehe um "Kannibalismus, Veganer und Fleischwurst", umriss er die Szenerie. Jedenfalls bekommt der Kommissar vom Fabrikchef eine "Zipfelschrippe" serviert, und es nähert sich "Ein fleckiger Weißkittel mit Haarschutz". Das war mit lakonisch knackigem Witz ein Hauptspaß.

Nicht zuletzt gab Gastgeber Faber höchst selbst ein kleine, aber feine komische Einlage. Er rumpelte als hessischer Alleinunterhalter mit einem Keyboard unter dem Arm auf die Bühne, schaute grenzwertig verwirrt um sich und entlockte dem Instrument schräge Karikaturen von "Highway to Hell" und anderen Welthits, um sich nach vollbrachtem Werk mit einem lakonischen "Feierabend" zu verabschieden. Das war's: Akzent gesetzt, Vergnügen komplettiert, alles in Butter. Mörderischer Applaus.

Die nächste Faber-Show am 13. Juli ist bereits ausverkauft.