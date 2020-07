Kleine Fragen, große Fragen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

giessen. "Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden" hat der Schriftsteller Heinrich von Kleist vor rund 200 Jahren einen klugen Aufsatz verfasst. Und damit zugleich ein Prinzip beschrieben, das sich sechs junge Kunstvermittler auf die Fahnen geschrieben haben. Sie reden mit ihrem Publikum darüber, anstatt die eigenen Kenntnisse dozierend vorzutragen. In der Kunsthalle Gießen begleiten sie die Besucher zu festen Terminen, kostenlos und ohne Anmeldeverpflichtung, durch die wechselnden Sonderausstellungen und haben dabei festgestellt, dass es am meisten Spaß macht, wenn sie über das Gezeigte ins Gespräch kommen.

Tamara Wild etwa ist "kein Fan von klassischen Führungen". Lieber lässt sie sich gemeinsam mit ihren Gästen von Werk zu Werk treiben, "mal so, mal anders". Durch den dabei entstehenden Austausch stoße sie bisweilen auf "Details oder auch Deutungsansätze, die mir bis dahin selbst noch gar nicht aufgefallen sind", erzählt sie beim Pressetermin im großen Ausstellungssaal am Berliner Platz. Während ihr Blick etwa in der aktuell zu sehenden Ausstellung der Französin Hélène Delprat bei einem mehrere Meter breiten Gemälde immer wieder vor allem auf die unzähligen bunten Ornamente an den Bildrändern gelenkt wurde, bemerkte eine Besucherin irgendwann, dass sich im von erdigen Farben dominierten Raum dazwischen eine transparente Vulkanlandschaft auftut. "Die hatte ich vorher noch gar nicht entdeckt."

Kunstvermittlungen können also durchaus beiden Seiten einen Ertrag bringen, auch den sechs studierten Kunstpädagogen und Kunsthistorikern. Zuallererst geht es ihnen aber darum, ihr Wissen zur Verfügung stellen, das sie sich bereits vor der Vernissage über von der Kunsthalle vorbereitetes Material, eigene Recherchen und Vernissagen-Gespräche mit den Künstlern aneignen. So dient ihr Vermittlungsangebot dazu, den Besuchern den Zugang zu den bisweilen doch recht sperrigen und nur selten auf direktem Weg zu erschließenden Arbeiten zu erleichtern. In Anspruch genommen werden die regelmäßigen Termine von Menschen unterschiedlichster Alters- und Gesellschaftsgruppen. Von Jung bis Alt, von Gießener bis Tourist, von Student bis Angestellter mit Mittagspause reicht die Bandbreite des Publikums. Und manchmal sind es auch Menschen, die einfach ihre Wartezeiten im Rathaus überbrücken wollen. Hinzu kommen viele kunstaffine Besucher von jenseits der Landkreis- und auch Landesgrenzen. Denn durch die vielen hochkarätigen Ausstellungen habe die Kunsthalle eine "Strahlkraft entwickelt, die weit über Gießen hinausreicht", ist Leiterin Dr. Nadia Ismail überzeugt. Jüngster Beleg: Zuletzt war eine russische Bloggerin zu Besuch, die anschließend einen gefilmten Beitrag auf ihrem Kanal gepostet hat - "allerdings auf Russisch", lacht Mara Unger aus dem Vermittlungsteam.

Die Auseinandersetzung mit den Werken führt vor Ort zu den unterschiedlichsten Reaktionen, wie ihre Kollegin Silvia Trentin erzählt. "Die Fragen an uns drehen sich entweder um ganz kleine oder sehr große Fragen." Um technische Details ebenso wie um grundsätzliche Erörterungen. Dann steht auch schon einmal die skeptisch gestellte Frage im Raum: "Darf der Künstler das überhaupt?" Diskussionen entspinnen sich immer wieder "an den Themen Sex, Religion und Politik", zählt Tamara Wild auf. "Da können die Grenzen der Menschen sehr fein ausfallen."

Neue Blickwinkel

Oft seien die Reaktionen dabei von Neugier geprägt, assoziativ und vom eigenen Erfahrungsschatz angereichert. Es gebe aber auch Besucher, die sich ihre Meinung schon nach fünf Minuten gebildet haben. Ein Mann sei sogar richtig wütend geworden, weil er das Gesehene rundheraus ablehnte. Und nach einem kurzen Rundgang verließ er kopfschüttelnd den Saal", erzählt Nadia Ismail. Doch "ich freue mich über jeden Besucher, mit dem hier etwas passiert."

Kunsthistoriker Fabian Stein, seit 2009 im Team, findet, "man sollte sich als Kommunikator begreifen und darf solche Reaktionen nicht persönlich nehmen. Wenn dann jemand mit den Arbeiten nichts anfangen könne, sei das zu akzeptieren. Schließlich, verrät er lachend, ist er auch nicht von jeder Ausstellung gleichermaßen begeistert. Er selbst bietet die spezielle Reihe "Kunst und Kaffee" an, für die es als einziger Vermittlungsrunde einer Anmeldung sowie 2,50 Euro für Getränke und Kuchen bedarf. Die Besucher seiner Gesprächsrunden seien oft gut vorbereitet und hätten Lust darauf, einen anderen, zweiten Blickwinkel zu bekommen, erzählt Stein, dessen Format über die Jahre eine feste Fanbasis gewonnen hat. Grundsätzlich begegnet ihm die Mehrheit der Besucher mit großer Offenheit. Sie zeigen sich dankbar, wenn er ihnen etwas Greifbares anbiete, an dem sie die eigenen Sichtweisen abgleichen können. "Das Dazulernen", sagt seine Kollegin Sina Berger und bezieht sich selbst mit ein, "hört eben niemals auf".

Die aktuelle Ausstellung von Hélène Delprat wurde bis zum 31. Juli verlängert. Die nächsten individuellen Gespräche mit den Kunstvermittlern gibt es den kommenden Samstagen, 18. und 25. Juli, jeweils von 15 bis 17 Uhr. Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.