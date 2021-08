Kleine "Tour der Hoffnung" startet am 21. August in Gießen

Spendenübergabe vor herrlicher Stadtkulisse: 11 000 Euro zahlte die Licher Brauerei bereits in den Tour-Topf ein. Foto: Wißner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN/LICH - "Besondere Zeiten erfordern einen besonderen Rahmen und besondere Aktionen, weshalb wir uns hier und heute Corona-bedingt im Freien auf der Terrasse der Hardtberggärten der Licher Brauerei treffen, um die 38. Tour der Hoffnung zugunsten krebskranker Kinder vorzustellen", begrüßte Licher-Vorstand Holger Pfeiffer eine Abordnung der Tour-Familie mit Organisationsleiter Gerhard Becker und Schirmherrin Petra Behle an der Spitze.

Am kommenden Samstag (21. August) wird es eine Tagestour der Benefizradler über 90,6 Kilometer und 610 Höhenmeter durch drei Landkreise mit neun Stopps bei Start und Ziel in Gießen geben. Waren die Organisationen für die Tour 2020 nach Franken laut Becker gezwungen, eine Vollbremsung hinzulegen und nach neuen Wegen zu suchen, so findet sich dies in einem Zitat von Hugo von Hofmannsthal: "Nur, wer sich auf den Weg macht, wird neues Land entdecken".

Gab es im Vorjahr eine kleine Tour mit 15 Fahrern aus dem Orgateam, so "haben wir in diesem Jahr auf 55 Fahrer aufgestockt. Bei einem Stamm von 220 Fahrern ein schwieriges Unterfangen, mussten doch auch Absagen erteilt werden. Für 2022 ist eine Zweitagestour in Planung", erläutert Becker.

Für die Fahrer, die aus allen Teilen des Landes anreisen, wird es einen Begrüßungsabend und für alle Teilnehmer und Sponsoren nach der Tour einen Abschlussabend geben. "Im Vorjahr kam eine halbe Million Euro zusammen. In diesem Jahr peilen wir einen Erlös von 250 000 Euro an. Den Umständen nach ist dies relativ viel. Und trotz der Pandemie können wir zwei neue Partner, die Firma Seidel und Busreisen Erletz, begrüßen", freute sich Becker

Karsten Koch ging als Sportlicher Leiter auf die Tour mit Start und Ziel bei den Stadtwerken Gießen ein. Los geht es um 9.15 Uhr in Richtung Heuchelheim mit einem ersten Stopp bei der Zahnarztpraxis Dr. Rinn. Nach 13 Kilometern der nächste Halt in Hermannstein beim Kaffeehaus Künkel, ebenfalls langjähriger Partner. Es folgt der anspruchsvolle Part über 31 Kilometer und 380 Höhenmeter über Blasbach, Hohensolms, Erda, Frankenbach und Kirchvers mit Stopp bei Seidel in Fronhausen. Weitere Stopps gibt es bei Weimer in Ruttershausen, Eisdiele Milano in Lollar, Papier Klein im Europaviertel, bei medDV in Steinbach sowie bei Möbelstadt Sommerlad und Axa in Gießen, bevor die Rundfahrt auf dem Gelände der Stadtwerke endet. "Hoffentlich mit einem schönen Spendensack voll", so Koch. Prominenter Mitfahrer ist neben Behle und dem Kapitän des Fahrerfeldes, Klaus-Peter Thaler, diesmal Johannes B. Kerner. Henry Maske muss auf eine Tourteilnahme verzichten, weil an diesem Tag seine Tochter heiratet, er wird aber zum Tourabend kommen.

"Es ist enorm wichtig, dass wir fahren", unterstrich Behle, deren Dank allen Beteiligten galt, die diese Tour ermöglichen. Zudem verwies sie auf die eingeschlagenen neuen Wege, wobei vor allem der auf Hochtouren laufende Socialride ein voller Erfolg sei. "Unglaublich, wie die Leute hier radeln, was das Zeug hält", so Behle, die seit 21 Jahren als Schirmherrin fungiert. "Es ist schon schade, dass wir nun im zweiten Jahr die Tour nicht hier auf unserem Firmengelände begrüßen können. Es war immer ein tolles Fest. Wir hoffen, dass es vielleicht nächstes Jahr geht. Deshalb wollen wir heute mit einer Spende bekräftigen, dass man nicht nur in guten, sondern auch in schwierigen Zeiten zusammenstehen soll. Kindern Hoffnung zu geben, ist eine großartige Aufgabe und uns ein wichtiges Anliegen", so Pfeiffer, der besonders das Engagement durch die Mitarbeiter hervorhob. Rund 180 Mitarbeiter am Standort nutzten vor Weihnachten und im Winter zwei Aktionen, um aus dem Brauereifundus Trikots, Gläser, Fahnen, Campingmöbel und Biergarnituren gegen eine freiwillige Spende für den guten Zweck zu erstehen.

4000 Euro sind so zusammengekommen, die Betriebsratsvorsitzender Peter Staub übergab. Pfeiffer überreichte gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Dr. Ulrich Peters einen Scheck über 7000 Euro, sodass der Spendentopf für die 38. Tour der Hoffnung 2021 bereits mit 11 000 Euro gefüllt ist.