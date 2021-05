Kleine Ursache, große Wirkung

Jetzt teilen:

GIESSEN - Um 22 Uhr am Donnerstagabend ging im Gießener Südviertel und in angrenzenden Teilgebieten das Licht aus. Zunächst flackerten die Lampen und anschließend ging gar nichts mehr. Es dauerte etwa 45 Minuten, bis es wieder hell wurde. Auf Anfrage des Anzeigers teilt Ulli Boos, Leiter Marketing und Privatkundenvertrieb bei den Stadtwerken Gießen (SWG), mit, dass es sich um kein gravierendes Ereignis gehandelt habe. Ein defektes Kabel sei die Ursache gewesen. Dass die Menschen in dem betroffenen Gebiet schon nach rund einer dreiviertel Stunde wieder Strom bekamen, lag daran, dass dieser Bereich in der entsprechenden Trafostation umgeschaltet werden konnte. Die Reparatur des Kabels wurde dann am Freitag in Angriff genommen.