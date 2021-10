Kleinlindenerin lebt umgeben von Glück

Hält das Glück in der Hand: Elfriede Zeidler. Foto: Jung

GIESSEN-KLEINLINDEN - Mitten im Glück zu leben, ist ein schönes Gefühl. Und wenn man das schon seit vielen Jahren tut, sieht das nach einem erfüllten Leben aus. Elfriede Zeidler, geborene Luh, fühlt sich sehr wohl auf ihrem Anwesen - umsäumt von Glücksklee. Der Pflanze, der eine besondere Symbolkraft zugeschrieben wird und der meist nur einmal im Jahr große Bedeutung zukommt. Zumindest für die Menschen, die der Pflanze symbolische Kraft zutrauen: Zum Jahreswechsel taucht sie in der Öffentlichkeit auf, wenn das alte Jahr verabschiedet und das neue begrüßt wird. Dann verschenken die Menschen den vierblättrigen Glücksklee verbunden mit der Hoffnung auf Glück, Wohlstand und Gesundheit. Weitere beliebte Symbole sind der Glückspfennig, das Glücksschwein, der Marienkäfer und natürlich der Schornsteinfeger - so ist es im Brauchtum überliefert. Aber es gibt auch andere Pflanzen, die, so wie der Glücksklee, Wohlstand, Reichtum und Geld ins Haus bringen sollen. Für die Kleinlindener Seniorin ist aber genau diese Pflanze das Besondere, verbindet sie doch eine Erinnerung an ihren Vater damit, der eigentlich dafür verantwortlich ist, dass auf ihrem Grundstück Hunderte dieser Pflanzen wachsen.

1956 kaufte der bei Röchling in Wetzlar als Schlosser beschäftigte August Luh im Samenhaus Hahn in Gießen Blumenzwiebeln und erhielt ein Tütchen Glücksklee gratis. Welch ein Glück! Das war am 2. Januar, also an einem Tag, an dem immer noch Glückwünsche zum neuen Jahr die Runde machen und Glücksklee verschenkt wird. August Luh verstarb 1969, doch die Pflege der besonderen Pflanzen endete nicht mit seinem Tod. Tochter Elfriede übernahm fortan gerne die Aufgabe, verbunden mit der schönen Erinnerung an ihren Vater und unterstützt von ihrem Mann. Ziemlich aufwendig ist es, die schön anzusehenden Vierblättrigen bei Laune zu halten, damit sie möglichst schön wachsen und gedeihen und die Betrachter erfreuen. Der Glücksklee, auch Vierblättriger Sauerklee genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Sauerklee in der Familie der Sauerkleegewächse.

Gerade jetzt, wo es nachts wieder kalt wird, reagiert der Glücksbringer sehr empfindlich, lässt schnell den Kopf hängen. Doch die Liebhaberin von "Oxalis tetraphylla", so der botanische Name, ist auf der Hut, wenn der erste Nachtfrost gemeldet wird, dann müssen die Pflanzen von dem großen Grundstück in die Waschküche transportiert werden. Glücklicherweise hat sie einen Bekannten, der das erledigt, denn die Töpfe sind schwer und sie schafft das alleine nicht mehr. So ist sie dankbar für die Unterstützung in Haus und Garten. An normalen Tagen verlangt der Glücksklee früh nach Wasser, schon um sechs Uhr im Sommer ist die alte Dame auf den Beinen, erzählt sie. Sie lässt auch andere Menschen am Glück teilhaben, wenn diese die Pflanzen entdecken und sich gerne ein paar Blätter für ihr Wohlbefinden mitnehmen möchten. Treue Besucher sind die Männer von der Gießener Müllabfuhr, die immer wieder staunend in die Hofeinfahrt kommen und sich am Glück bedienen. Für ihre Kollegen nehmen sie auch gerne ein paar Exemplare mit "und hoffen, dass das Glück auf sie abfärbt", so die Kleinlindenerin freudig.

Beigabe in Briefen

Viel Wasser verlangen die Gewächse, der Regen alleine hilft nicht, er erreicht nämlich durch das dichte Blattwerk die Wurzeln nicht. Viel Arbeit hat die Pflanzenliebhaberin mit dem Ablesen der Schnecken, die das Glück auf ihre Weise suchen und die Blätter abfressen. Elfriede Zeidler pflückt immer mal wieder die Blätter ab, legt sie in Bücher zum Trocknen, um sie bei besonderen Gelegenheiten zu verschenken. Manchmal gehen sie auf große Reise, wenn sie als Beiwerk in Briefen verschickt werden. Mit Bekannten in den USA schreibt sich die alte Dame regelmäßig und dort freuen sich die Empfänger über die Glückspost genauso wie die Empfänger in Deutschland. Die Gartenliebhaberin hat viele Jahre ihres Lebens ihrem Grundstück mit dem großen Garten gewidmet. In den Sommermonaten sitzt sie in der Laube, hört dort viel Radio und informiert sich über das Geschehen in der Region und der Welt.

Sobald es kühler wird, nutzt sie die renovierte Sommerküche, um so der Natur weiterhin nahe zu sein. Früher musste sie viel arbeiten, schaut heute auf ein zufriedenes Leben zurück. Froh ist sie über ihre handwerkliche Begabung, die sie wohl vom Vater geerbt hat. Im Mai, nach den Eisheiligen, kehrt das Glück aus der Waschküche wieder in den Garten zurück. In diesem Jahr dauerte es eine Zeit, bis der Glücksklee wuchs, "doch dann ging es explosionsartig voran", freut sich die Liebhaberin. In den letzten drei Jahren hatten die Pflanzen ihre Probleme, die Hitze und Trockenheit machte ihnen zu schaffen. Doch nach schlechten Jahren gibt es immer wieder Lichtblicke und das Glück lässt sich nicht unterkriegen - schon gar nicht bei einer so großen Anzahl an Pflanzen.

Elfriede Zeidler ist schon Jahrzehnte umgeben davon und möchte es bis an ihr Lebensende sein.