Kletterwürfel für Friedrich-Ebert-Schule

GIESSEN-WIESECK - Drei Schulhöfe - drei Bauprojekte. Die Friedrich-Ebert-Schule (FES) in Wieseck befindet sich in einer intensiven Umbauphase. Genauer gesagt werden die Schulhöfe neugestaltet. Bereits im November 2019 wurde der erste Bauabschnitt vollendet, nun folgte der zweite.

Im Mittelpunkt des Interesses: überdimensionale Kletterwürfel. Im Gegensatz zur großen Feier anlässlich der Einweihung des ersten Schulhofs wurde auf eine große Zeremonie am Freitagvormittag verzichtet. Mit Abstand, Mundschutz und Maske übernahmen Schulleiterin Cornelia Eggers und Stadträtin Gerda Weigel-Greilich die Einweihung des neuen Bereiches. Finanziert wurde der Umbau aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP), aus dem die Schule bereits Mittel für die Erneuerung des ersten Schulhofs, des Turnhallendachs und der Toilettenanlage erhalten hat. Eggers hob die Bedeutung der neuen "Kletterwürfel" hervor. Diese Boulderwand solle das "neue Highlight" des Abschnitts werden. "Wir wollen, dass alle Altersgruppen Spaß an diesen Kletterwürfeln haben", sagte Eggers.

Für sie stand auch der pädagogische Hintergrund eines Schulhofs im Vordergrund. "Ein Schulhof muss mehr sein als ein reiner Pausenort. Er ist ein Ort der Begegnung, für alle Schüler", ergänzte die Schulleiterin. Es sei wichtig, dass man die Zeichen der Zeit erkenne und die Grundlage für ein neues und modernes Schulgelände schaffe, resümierte die Leiterin. "Der Bauabschnitt ist integraler Bestandteil unseres pädagogischen Konzepts", so Eggers. Der Würfel könne nicht nur während der Pausen genutzt werden, sondern auch im Rahmen des Sportunterricht Anwendung finden. Neben dem Kletterwürfel soll eine Rankwand mit Kletterpflanzen sowie zwei neue Bäume den Platz ergänzen.

Schulhöfe mit großem Stellenwert

Die Bedeutung der Schulhöfe unterstrich auch Weigel-Greilich. Sie erinnerte sich an ihren Besuch an der FES vor gut fünf Jahren und erkannte den Unterschied zu damals deutlich. "Schulhöfe haben heute einen viel größeren Stellenwert. Nicht nur für Bildung an sich, sondern auch für das Betreuungsangebot", so die Stadträtin. Zufrieden zeigte sie sich mit der Durchführung des zweiten Bauabschnitts, allen voran mit den Kletterwürfeln. "Wir haben das Konzept "Boulder und Grünfläche" erstmals hier an einer Gießener Schule. Wir müssen neue Dinge ausprobieren", sagte die Politikerin. "Wir hoffen, dass das den Zweck erfüllt, den wir uns erhoffen. Ich wünsche allen viel Spaß mit dem neuen Würfel", sagte Weigel-Greilich abschließend. Die Entscheidung, nicht alle drei Bauabschnitte gleichzeitig zu machen, sei nicht nur eine Kostenfrage, sondern auch eine Frage der Möglichkeiten. "Wenn wir alles direkt und gleichzeitig machen, dann haben wir keinen Schulhof mehr. Wir haben das Projekt bewusst in drei Abschnitte unterteilt, das macht die Planung einfacher", berichtete Eggers.

Im kommenden Jahr soll im dritten und letzten Bauabschnitt schließlich der Hof vor der Mensa umgestaltet werden, der seit dem Neubau der Mensa eine viel stärkere Bedeutung als Aufenthalts- und Pausenhofbereich erhalten hat. Den Würfel einweihen durfte eine Förderschulklasse der Jahrgangsstufe fünf. Zuvor wurden an die anwesenden Beteiligten von den Schülern noch Sonnenblumen verteilt, bevor die Fläche endgültig in Betrieb genommen wurde und es ans Spielen, Klettern und Toben ging.