Klima bewegt Erstwähler in Gießen

GIESSEN - Die Bundestagswahl steht bevor und die Parteien und Kandidaten haben es in diesem Jahr mit der wohl politisiertesten Generation an jungen Wählerinnen und Wählern seit Langem zu tun. Dass vor allem die Klimathematik die Jugend bewegt, zeigte sich auch bei der Podiumsdiskussion der Gesamtschule Gießen-Ost in ihrer Osthalle. Dort stellten sich die Direktkandidaten im Gießener Wahlkreis 173 aller im Bundestag vertretenen Parteien den Fragen der Schülerinnen und Schüler.

Veranstaltet wurde die Diskussionsrunde von der Schülervertretung der Ostschule, deren Vertreter Junis Poos und Paul Barth auch die Moderation übernahmen. Als Themenblöcke hatten sich die Ostschüler neben der aktuellen Lage in Afghanistan auch Bildung sowie den Klimawandel überlegt. Diese Bereiche wurden dann vor den Schülerinnen und Schülern - vornehmlich der ältesten Jahrgangsstufen 12 und 13, also den Erstwählern bei der kommenden Wahl - teils hitzig diskutiert. Zu Beginn jedes Themenblocks konnten sowohl die Politiker als auch die Schüler ihre Antwort auf eine Ja/Nein-Frage mithilfe grüner und roter Kärtchen geben. Bei der Frage zu Afghanistan herrschte dabei fast Einstimmigkeit. Sowohl die große Mehrheit der Erstwähler als auch alle Direktkandidaten, bis auf AfD-Vertreter Uwe Schulz, sprachen sich für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan aus. Schulz warnte darauf angesprochen davor, die "Schleusen nach Deutschland zu öffnen". Der Kandidat der Linken, Ali Al-Dailami, warf ihm daraufhin "widerwärtigen Nützlichkeitsrassismus" vor und erntete dafür große Zustimmung von den Rängen der Osthalle.

Zu der Lage in Afghanistan übten vor allem die Vertreter der Oppositionsparteien teils harsche Kritik am Vorgehen der Bundesregierung. Ali Al-Dailami sprach von einem "Versagen der gesamten Nato", Behzad Borhani (Grüne) bemängelte das Imstichlassen der Ortskräfte. Auch vom Sozialdemokraten Felix Döring kam Kritik, auch an der Politik seiner Genossen in der Bundesregierung: "Ganz gravierende Fehler" seien gemacht worden. Kanzleramtsminister und CDU-Kandidat Helge Braun stellte die Erfolge der Mission in Afghanistan heraus: Man habe den Terrorismus erfolgreich bekämpft und vor allem die humanitäre Situation vor Ort verbessert. Den plötzlichen Abzug nannte auch er einen "großen Fehler", der aber durch die Entscheidung der Amerikaner nicht zu verhindern gewesen sei.

Weitgehende Einigkeit herrschte bei den Zielen in der Bildungspolitik: Man müsse mehr tun für die Digitalisierung der Schulen und die korrespondierende Ausbildung der Lehrkräfte.

Dennis Pucher (FDP) sprach von einem "Megathema". Nur mit den Schülerinnen und Schülern waren sich die Politiker nicht ganz einig: Während alle Kandidaten für die Bereitstellung von Tablets bereits für die jüngsten Schüler votierten, sah die Mehrheit der anwesenden Ostschüler dies kritisch.

Der dritte Themenkomplex Klima bewegt die Schülerschaft, dies war auch an den Reaktionen auf den Rängen zu erkennen. "Jeder wird sich umstellen müssen", betonte Helge Braun. Man stehe vor dem größten Industrieumbau seit der Industrialisierung. Diesen will die FDP vor allem mit einem ausgeweiteten CO2-Zertifikatehandel begegnen. So könne man mit marktwirtschaftlichen Instrumenten die Industrie selbst dazu bringen, sich zu verändern und den Innovationsgeist fördern, wie Dennis Pucher ausführte.

Felix Döring will auf Anreize statt reiner Freiwilligkeit setzen. Laut Behzad Borhani dürfe die Bundesverkehrspolitik nicht nur Autos im Fokus haben, sondern müsse Mobilität breiter denken: Schiene, ÖPNV, Radwege. Die aktuelle Politik nötige jedoch oftmals die Bürger, vor allem die vom Land, zum Autofahren, weil Alternativen im ÖPNV fehlten. Uwe Schulz (AfD) hingegen sieht sich als "Freund von Verbrennermotoren".

Auch die anschließenden Fragen aus der Schülerschaft beschäftigten sich vor allem mit der Klimapolitik und diesbezüglichen Positionen der Parteien sowie potenziellen "roten Linien" in möglichen, nach der Wahl anstehenden Koalitionsverhandlungen.