Klima-Großdemo in Gießen

Mit rund 1200 Teilnehmern gaben "Fridays for future" kurz vor der Bundestagswahl noch einmal eindrucksvoll ihrer Forderung nach einer konsequenteren Klimapolitik Ausdruck. Nach einem Sternmarsch zum Rathaus zogen sie einmal um den Anlagenring und blockierten mehrmals den Verkehr. Fotos: Friese (2)/Berghöfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Vielleicht ist es ja noch nicht fünf vor zwölf, auf jeden Fall aber kurz vor knapp für die anstehende Bundestagswahl. Deshalb wollte "Fridays for future" am letzten Freitag vor dem Urnengang noch einmal richtig Druck auf alle Parteien ausüben, die demnächst im Berliner Reichstag in Sachen Klimapolitik die Weichen stellen werden.

Der Protesttag in Gießen begann mit einem Sternmarsch aus drei Schulen zum Berliner Platz, auf dem sich zunächst rund 800 Demonstranten versammelten, die längst nicht alle mehr die Schulpflicht unterlagen. Das Spektrum der Demonstrationsteilnehmer reichte von der SPD über "Parents ..." und "Scientists for Future" bis zu den "Omas gegen Rechts". Auch Umweltinitiativen wie der "Fairein" aus Mücke der einen mobilen Unverpackt-Laden über die Vogelsberger Dörfer schickt oder eine Initiative, die Unterschriften für einen Bürgerantrag zur Einführung einer Regiotram in Gießen sammelt, machten mit. Für die, die am Freitag wirklich dem Unterricht fernblieben, hatte die Satirepartei "Die Partei" noch einen besonderen Service im Angebot und verteilte Vordrucke für Entschuldigungsschreiben.

Vom Rathaus zogen dann alle Teilnehmer begleitet von zahlreichen Polizisten und Mitarbeitern des Ordnungsamts einmal um den Anlagenring. Unterbrochen wurde der Zug, der mittlerweile auf 1200 Teilnehmer angewachsen war, für Reden am Elefantenklo und eine kurze Sitzblockade am Oswaldsgarten. Zurück am Berliner Platz endete die Abschlusskundgebung mit weiteren Redebeiträgen. Live-Musik und einer Podiumsdiskussion mit den heimischen Bundestagsdirektkandidaten aller Parteien außer der AfD. Die habe man gar nicht erst eingeladen, weil deren Vertreter ohnehin den Klimawandel leugneten und eine Diskussion mit ihnen daher zwecklos sei, hieß es vonseiten der Veranstalter.

Fotos 2

Gelassene Autofahrer

Obwohl das Ordnungsamt den Demonstrationszug in einem flotten Tempo über den Anlagenring scheuchte und dabei auch immer wieder unterband, dass Demonstranten auf die Gegenbahn gingen, um etwa Flugblätter an Autofahrer zu verteilen, kam es auf den Gegenfahrbahnen zu langen Staus.

Die meisten Autofahrer trugen diese Zwangspause gelassen. "Verkehrt ist das nicht, was die da machen", sagte ein 20-jähriger Mechatroniker, "Das kann man ja irgendwie verstehen." Aufs eigene Auto zu verzichten sei für ihn als Fernpendler, der jeden Tag 60 Kilometer bis zu seinem Arbeitsplatz zurücklegen müsse, allerdings keine Option. "Man muss ja auch etwas gegen den Klimawandel unternehmen", meinte ein Fahrlehrer, der damit einer Branche angehört, die wohl nach Auffassung der meisten Demoteilnehmer keine allzu große Zukunft hat "Kann schon sein, aber bis die sich durchgesetzt haben, dauert das ja noch lange", tröstet sich der Fahrlehrer. "Weniger gelassen sah das ein gleichaltriger Berufsschüler, der auf dem Weg zu seiner pflegebedürftigen Großmutter war, die jetzt auf ihn warten müsse. "Das ist saubeschissen, was die da machen und ändert ja doch nichts."

Ganz anders sahen das die Redner am E-Klo. Unser Planet habe zu viele SUVs und Lastwagen. Ziel müsse sein, alle Subventionen für fossile Verbrenner im Verkehr aus dem Verkehr zu ziehen und mit diesem Geld einen kostenlosen ÖPNV zu finanzieren. "Klimaschutz heißt Antifa", betonte eine andere Sprecherin, weil sich "faschistische Parteien und Politiker wie die AfD, Bolsonaro oder Trump" dem Kampf gegen einen Klimawandel entgegenstemmen würden.

Andere Teilnehmer trugen Plakate mit Aufschriften wie "Handelt jetzt oder schwimmt später", "Weg mit der Autokratie" oder - ganz subtil "Mehr Bäume, weniger Arschlöcher". Das sei auf solche Gruppen wie "Fridays for Hubraum" bezogen, erklärt die Schildträgerin, "weil die ein ernstes Anliegen ins Lächerliche ziehen."

Bei den Reden auf der Abschlusskundgebung wurden allen Parteien gleichermaßen vorgeworfen, zu wenig zu unternehmen, um das vom Weltklimarat geforderte 1,5-Grad-Ziel noch einhalten zu können. "Wir sind hier, um unserer Wut über diese verfehlte Klimapolitik Ausdruck zu verleihen", sagte eine Sprecherin. Obwohl man selbst nicht für die Misere dieser Regierung verantwortlich sei, weil man noch zu jung sei, um zu wählen, versuche man "unsere Protestformen mit höchsten Repressionsformen zu kriminalisieren". Die Rednerin nannte dafür als Beispiel das Urteil gegen die Umweltaktivistin "Ella", die zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, weil sie bei der Räumung des Dannenröder Walds Polizisten verletzt und in Lebensgefahr haben soll. Demnächst beginnt "Ellas" Revisionsverhandlung vor dem Landgericht Gießen. Die Rednerin schloss ihre Klage mit den Worten: "Daher bleibt uns nichts, als aktiver Widerstand auf den Straßen. Wenn die Politik nichts macht, dann stoppen wir das selbst."