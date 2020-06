Klimaanlage für Haus Samaria

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Eine neue Klimaanlage für das Agaplesion Haus Samaria Hospiz soll den Gästen, auch im Sommer, ein angenehmes Klima bieten. Da sich die Zimmer der Gäste durch die großen Fenster trotz Abdunkelung im Sommer schnell aufheizen und auch im kommenden Sommer wieder heiße Temperaturen erwartet werden, sah Einrichtungsleiter Peter Weissner dringenden Handlungsbedarf. Oberstes Ziel ist die Zufriedenheit und das Wohlbefinden der Gäste in ihrer letzten Lebensphase. Die Klimaanlage ermöglicht den Gästen nun auch im Sommer angenehme Temperaturen in den Zimmern bei uneingeschränktem Ausblick in die Natur.