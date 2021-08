"Klimadialog" an den Lahnwiesen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Einen Klimadialog über die Grenzen von Generationen - diese Idee trägt Greenpeace mit dem Zukunftsdialog bis September in 50 Städte in Deutschland - so auch am Samstag, 14. August nach Gießen. Die "Vote4me-Tour" macht von 12 bis 15 Uhr an den Lahnwiesen, Ecke Lahnstraße/Rodheimer Straße, Station. Hier sollen nicht die Standpunkte ausgetauscht, sondern auch Fragen zum Thema Klimaschutz und konsequenten Lösungen gestellt werden. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Mehr Informationen unter www.vote4me.net.