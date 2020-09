Klimaschutz in Gießen per Mitmach-Tool

Jetzt teilen:

Giessen (red). Seit Montag können im Rahmen eines Wettbewerbs zwischen Frankfurt und Gießen vier Wochen lang fleißig von den Bürgern sogenannte "Changer Points" gesammelt werden. Fairen Kaffee trinken, in Unverpackt-Läden einkaufen, gebrauchte Smartphones reparieren - mit den 24 Aktionen im Online-Mitmach-Tool des Klima-Bündnis kann jeder auch durch kleine Veränderungen des eigenen Alltags ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen.

Teilnehmer können sich zusätzlich im Aktionszeitraum bis zum 2. Oktober auf verschiedenen Veranstaltungen, wie zum Beispiel einer Fahrradtour, einem Stadtspaziergang oder einem Online-Workshop zum Thema "Zero Waste" über Nachhaltigkeit im Alltag austauschen und informieren.

"Diese Challenge ist eine gute Aktion, um auch in Zeiten von Corona einzeln oder in Teams für den Klimaschutz aktiv zu werden. Wir nehmen diese Herausforderung gerne an und setzen dabei auf alle Gießener", sagt Umweltdezernentin Gerda Weigel-Greilich. "Wir haben als Stadt beschlossen, bis 2035 klimaneutral zu werden. Dieses Ziel werden wir nur erreichen, wenn Politik die entsprechenden Weichen stellt und jeder das eigene Verhalten klimaschutzfreundlich umgestaltet", so Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz.

Veranstalter der Challenge ist das Klima-Bündnis, in dem Frankfurt und Gießen langjährige Mitglieder sind. Mit mehr als 1800 Mitgliedern aus 27 europäischen Ländern ist das Klima-Bündnis das weltweit größte Städtenetzwerk, das sich dem Klimaschutz widmet, und das einzige, das konkrete Ziele setzt: Jede Klima-Bündnis-Kommune hat sich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen alle fünf Jahre um zehn Prozent zu reduzieren. Das Online-Tool "Change the Future" setzt Anreize, um bereits mit kleinen Aktivitäten einen Beitrag zu diesem Ziel zu leisten. Zum Ende der Challenge werden beim gemeinsamen Abschluss-Picknick im Frankfurter Niddapark und im Stadtpark Wieseckaue in Gießen nicht nur die "Gewinnerstadt", sondern auch besonders engagierte Teilnehmer und Teams mit Preisen belohnt.