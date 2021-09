"Klimasparbuch" gibt praktische Tipps

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Stadt Gießen gibt in Kooperation mit dem Verein "oekom" ein sogenanntes "Klimasparbuch" heraus. Das 48-seitige Büchlein liefert praktische Tipps sowie Informationen rund um den Klimaschutz im Alltag und enthält darüber hinaus Gutscheine für nachhaltigen Einkauf in Gießen und Umgebung. Diese sollen zum Ausprobieren von nachhaltigen Produkten, Dienstleistungen und Freizeitaktivitäten anregen. Zur Veröffentlichung verteilten Stadträtin Gerda Weigel-Greilich und Mitarbeiterinnen des städtischen Klimaschutzmanagements erste Exemplare dieses kostenlosen Ratgebers.

"Wie groß unser Kohlendioxid-Fußabdruck ist, hängt von den kleinen und großen Entscheidungen ab, die wir im Alltag treffen", sagt Klimaschutzdezernentin Gerda Weigel-Greilich laut einer Pressemitteilung der Stadt. Dies betreffe viele Lebensbereiche: was wir essen, ob wir mit dem Auto fahren oder mit Bahn und Fahrrad, bis hin zu der Frage, wie wir wohnen. "Alle Bürger*innen können vielfältige Möglichkeiten nutzen, ihren Konsum umweltfreundlich und fair zu gestalten. Das muss nicht teuer sein. Im Gegenteil: Wer sich energie- und ressourcenschonend verhält, spart häufig bares Geld."

Ab sofort erhältlich

Was ist eine solidarische Landwirtschaft und welche Anbieter gibt es in Gießen? Wie lauten die zehn klimafreundlichsten Ernährungstipps? Welche Fördermöglichkeiten existieren und wie bekomme ich eine Energiesparberatung? Antworten darauf sollen im "Klimasparbuch" zu finden sein. Erhältlich ist es ab sofort an verschiedenen Orten in Gießen - unter anderem im Rathaus und in der Stadtbibliothek, in der Verbraucherzentrale und im Weltladen.