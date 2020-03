Klimawandel: Biologe der JLU Gießen sieht teils "erhebliche Schwierigkeiten" für Zugvögel

Bis zu 300 000 Kraniche fliegen jeden Herbst über Hessen. Den Kurzstreckenziehern machen Klimaveränderungen bislang wenig aus. Archivfoto: dpa

Giessen. Der Frühlingsanfang ist unüberhörbar. Draußen zwitschert und piepst es schon vor Sonnenaufgang von den Bäumen. Bereits seit einigen Wochen läuten die munteren Weckrufe der Vögel das Winterende ein. "Die sind ziemlich früh dran", wird sich mancher der aus dem Schlaf Gesungenen vielleicht schon gedacht haben. Und diese Einschätzung ist tatsächlich richtig. "Durch die Klimaerwärmung verschiebt sich der komplette Jahreszyklus nach vorne", erklärt Diplom-Biologe Johannes Lang, der Gruppenleiter in der Wildtierforschung an der Justus-Liebig-Universität (JLU) ist. Das mildere Wetter nimmt auch Einfluss auf das Zugverhalten der Tiere. Doch nicht alle Vögel kehren frühzeitig aus ihren sonnenreichen Winterquartieren zurück. Vor allem die Langstreckenzieher "bekommen zunehmend Probleme".

Der morgendliche Gesang bedeutet erst einmal gar nicht, dass alle Vögel wieder da sind. "Wir hören singende Vögel zu einem früheren Zeitpunkt, aber nicht alle von ihnen sind Zugvögel", sagt Lang. Noch vor Sonnenaufgang läuten etwa die Meisen mit ihrem Gezwitscher den Tag ein. Wie die Amseln und Spatzen waren sie allerdings auch den ganzen Winter über hier, haben sich aber stiller verhalten. Schon morgens mit "schwätzendem Geschnatter" beschäftigt, sind außerdem die Stare. Sie gehören zu den sogenannten Kurzstreckenziehern. "In milden Wintern bleiben sie aber hier", so Johannes Lang.

Brutbeginn verlagert

Normalerweise legen Kurzstreckenzieher - zu ihnen gehören auch die Kraniche - rund 2000 Kilometer zurück, überwintern etwa in Südfrankreich oder Spanien. Fallen die Temperaturen aber nicht so tief, können sie ihre Wege problemlos verkürzen - oder gleich ganz in Deutschland bleiben. Kommt der Wintereinbruch sehr spät, gelingt es diesen Vögeln noch, "relativ schnell auszuweichen". Im Frühjahr, ausgestattet mit ausreichend Fettreserven, haben die Vögel dann "Stress, rechtzeitig zurückzukommen". Grund ist die beginnende Brutzeit. "Wer zuerst da ist, bekommt auch das beste Brutgebiet", verdeutlicht Lang. Denn rund zwei bis drei Wochen habe sich der Brutbeginn in den vergangenen 30 Jahren nach vorne verlagert. Für die Daheimgebliebenen ist das kein Problem. Die Kurzstreckenzieher aber müssen sich beeilen, um noch gute Plätze für den Nachwuchs zu ergattern. "Die Vögel schlüpfen dann in einer Zeit, in der es viele Insekten gibt." Es geht aber nicht nur um das Nahrungsangebot. Sind die Zugvögel früh genug zurück, reicht die Zeit für eine zweite Brut, "das bedeutet also doppelten Erfolg oder einen Ausgleich, falls beim ersten Mal etwas schiefgeht".

Diese Möglichkeit fehlt aber den Langstreckenziehern. So bekommen etwa der Kuckuck oder der Trauerschnäpper, die in der südlichen Sahara überwintern, von den Wetterveränderungen hierzulande gar nichts mit. Wann sie zurückfliegen, ist genetisch verankert. "Dadurch bekommen sie erhebliche Probleme." Auf die frühere Brutzeit können diese Tiere nicht reagieren. Wenn sie schließlich wieder in Deutschland landen, finden die Langstreckenzieher nicht nur schlechtere Nistplätze, sondern auch weniger Nahrung. Dazu kommt die Gefahr durch Fressfeinde. Durch die klimabedingte Verschiebung des Jahreszyklus' wacht zum Beispiel der Siebenschläfer früher aus dem Winterschlaf auf. "Die Rückkehr des Trauerschnäppers fällt dadurch genau mit der Aktivität des Siebenschläfers zusammen", so Lang. Der Kuckuck wiederum findet weniger Möglichkeiten, seine Eier in fremden Nestern abzulegen.

Verkürzte Schnäbel

Die "genetische Fixierung" der Vögel, die weit weg überwintern, könnte sich auf lange Sicht anpassen. "Aber der Klimawandel schreitet zu schnell voran", schränkt der Wildbiologe ein. "Das macht uns große Sorgen." Erste Hinweise auf die Folgen sind an den Watvögeln zu erkennen, die in Afrika überwintern und danach in der Arktis brüten. "Fast alle Arten sind in den letzten Jahren zurückgegangen." Ornithologen haben etwa herausgefunden, dass die Schnäbel der Knutts in den vergangenen drei Jahrzehnten immer kürzer geworden sind. "Wie ein Uhrwerk" ziehen diese Schnepfenvögel aber weiterhin zur gleichen Zeit in ihre Brutgebiete in der sibirischen Arktis. Das gute Futter ist dann aber schon weg. "Die Küken werden mit schlechterer Nahrung versorgt, was zu einer Verkürzung der Schnäbel führt." Für die Knutts ist das ein gravierender Nachteil: "Sie suchen im Winter ihre Nahrung vor allem im Schlick", erklärt Lang.

Doch es gibt auch gute Nachrichten. Der Kranich ist zum Beispiel "ein großer Gewinner". Sein Bestand hat sich seit Anfang der 1990er Jahre verzehnfacht. Bis zu 300 000 Kraniche, schätzt Johannes Lang, fliegen inzwischen im Herbst über Hessen. Auch der Uhu, eigentlich schon fast ausgestorben, sei nun wieder häufiger zu beobachten. "Viel besser" geht es ebenfalls den

Störchen.

Die milden deutschen Winter bieten dazu einigen skandinavischen Zugvögeln ein ausreichend warmes Winterquartier. So sind erst vor Kurzem Seidenschwänze in der Gießener Ringallee gesichtet worden. Die Singvögel, die eigentlich in Sibirien zuhause sind, haben sich in den Mistelbäumen auf dem Schwimmbad-Parkplatz niedergelassen, berichtet Johannes Lang. Auch der Raufußbussard und weitere Greifvögel "finden bei uns etwas zu fressen". Dass die Zahl der Mäuse allerdings seit Jahren rückläufig ist, stellt diese Arten vor Probleme. Auch für Körnerfresser wird die Nahrungssuche zunehmend schwerer. "Sie finden im Winter kaum etwas, auch weil die Getreideernte viel effizienter geworden ist." Früher stehengelassene Stoppeln werden nun meist umgebrochen, dazu lassen neue Mähdrescher kaum Reste zurück. "Die Situation der Vögel hat sich insgesamt erheblich verschlechtert", betont Lang. Grund ist auch das voranschreitendende Insektensterben; "darunter leiden auch die Allerweltsarten". Wer einen Garten oder Balkon hat, sollte diesen daher unbedingt "vogel- und insektenfreundlich gestalten". Schließlich mache es auch Spaß, die Tiere zu beobachten und kennenzulernen. "Und das führt wiederum dazu, dass mehr Menschen etwas für sie tun."