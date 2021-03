Klinik-Betten aus Gießen nach Äthiopien

Gemeinsam für humanitäre Hilfe: Max Heuchert (rechts), Geschäftsführer von Vitos Gießen-Marburg, übergibt die Krankenhausbetten an Dr. Gangolf Seitz, den Vorstandsvorsitzenden von "Terra Tech". Foto: Schäfer

GIESSEN - Was macht man in einem Krankenhaus mit Möbeln, die sich noch in einem guten Zustand befinden, doch nicht mehr dem hohen technischen Standard der Klinik entsprechen? Einfach entsorgen? Oder versuchen, sie einem guten Zweck zuzuführen? Also spenden! "Als Klinik mit einem gemeinnützigen Hintergrund ist es unser täglicher Job, Menschen in Not zu helfen. In Gießen und Marburg sind das Menschen, die in psychischen Krisen stecken. Jetzt freuen wir uns sehr, dass wir mit unserer Spende auch Patienten in Äthiopien helfen können", sagt Max Heuchert, Geschäftsführer der Vitos Gießen-Marburg. Die gespendeten Möbel stammen allesamt von Stationen der psychiatrischen Kliniken in Gießen und Marburg.

Beim Pressetermin auf dem Gelände der Vitos-Klinik in der Licher Straße waren am Vormittag rund 80 Krankenhausbetten, 81 Beistelltische und ein Rollstuhl in zwei Überseecontainer verladen worden. Diese treten nun ihren Weg nach Afrika an. In der äthiopischen Großstadt Kombolcha wurde zwar ein erstes öffentliches Krankenhaus - das "Kombolcha City Public Hospital" - gebaut. Doch es fehlt an Mitteln für die medizinische Ausstattung. Ein entsprechender Hilferuf hatte Vitos Gießen-Marburg über die hiesige Hilfsorganisation "Terra Tech" erreicht.

"Uns freut es, dass wir mit gemeinsamer, koordinierter Hilfe aus Mittelhessen einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in Kombolcha leisten können", so "Terra Tech"-Geschäftsführer Dr. Andreas Schönemann. Dank der Hilfe von Vitos Gießen-Marburg könne man einen beträchtlichen Teil zur Ausstattung Hospitals beitragen.

Kombolcha ist eine Stadt im Norden Äthiopiens. Sie ist eine der am schnellsten wachsenden Städte des Regionalstaates Amhara und gilt als wichtigstes Industriezentrum der regionalen Verwaltung. In der Stadt, die knapp 400 Kilometer nordöstlich von Addis Abeba liegt, leben mehr als 150 000 Menschen. Obwohl Kombolcha als öffentliches und soziales Dienstleistungszentrum für die benachbarten Bezirke gilt, haben die Menschen in der Stadt und in den benachbarten Bezirken nur unzureichenden Zugang zu medizinischer Versorgung. Bisher gab es weder ein privates noch ein öffentliches Krankenhaus. Aus diesem Grund muss eine große Anzahl von Menschen bisher in eine entfernte Zonenstadt nach Dessie reisen, um einen medizinischen Service zu erhalten. Dies ist mit unvermeidlichen Kosten verbunden. Dadurch haben die Teile der Bevölkerung mit nur geringem Einkommen, die sich das Reisen und die Unterbringung nicht leisten können, gar keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Darüber hinaus zählen die umliegenden Distrikte eine Gesamtbevölkerung von etwa 400 000 Einwohnern. Auch diese Menschen mussten sich bisher nach Dessie begeben, um medizinische Versorgung zu erhalten.

Nun wurde - nach langer Zeit - die erste öffentliche Krankenhausinfrastruktur in Kombolcha gebaut und fertiggestellt. Allerdings scheint die Stadtverwaltung nicht in der Lage, das Krankenhaus mit der erforderlichen medizinischen Ausrüstung auszustatten, so die Beobachtung. Dies bedingte eine Verlängerung des Leides der Stadt- und der umliegenden Bevölkerung um weitere Jahre. Um diesem Übel Abhilfe zu verschaffen, hatte die Organisation Kelem Ethiopia einen Aufruf gestartet, der Terra Tech erreichte. "Dank der Unterstützung von Vitos Gießen-Marburg können wir einen beträchtlichen Teil der Ausrüstung beisteuern", so Seitz. Ziel des Engagements ist es, durch die Schaffung eines niederschwelligen Zugangs zu Gesundheitsversorgung und Therapien eine nachhaltige Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands der Bevölkerung herbeizuführen und die Mortalitätsrate der Region dauerhaft zu reduzieren. "Durch die Ausstattung des Krankenhauses mit dringend benötigtem medizinischen Mobiliar kann dieses umgehend seine Arbeit aufnehmen."

450 Projekte

1986 hatte "Terra Tech" mit der Beschaffung eines neuen Röntgengerätes für ein Krankenhaus in Zimbabwe und einer tragbaren Dentalausrüstung für eine kolumbianische Ärztin erste Schritte in der humanitären Hilfe unternommen. Damals hatten sich engagierte Bürger aus Mittelhessen (Wetzlar und Marburg) zusammengeschlossen, um weltweite Hilfsprojekte durch medizinische Technologie zu fördern und auf diese Weise Not zu lindern.

Bereits über 450 Projekte in 54 Ländern sind 35 Jahre später - im Jubiläumsjahr 2021 - realisiert. Voller Stolz blickt "Terra Tech" zurück auf dreieinhalb Jahrzehnte erfolgreiches Wirken und somit auf eine Vielzahl gelungener Projekte in Afrika, Südamerika, im Nahen Osten, in Asien und Osteuropa.