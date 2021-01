Klinik Waldhof Elgershausen zieht im Frühjahr ins "EV" nach Gießen

Im Frühjahr soll es soweit sein: Nach Abschluss der Umbauten wird sich das "EV" so präsentieren. Foto: Agaplesion

GIESSEN - Im Frühjahr zieht die Pneumologische Klinik Waldhof Elgershausen in das Agaplesion Evangelische Krankenhaus Mittelhessen nach Gießen um. Mit dem Abschluss der Umbauten versorgen die Schwesternkliniken dann insgesamt 320 Betten, wie Agaplesion mitteilt.

Kürzere Wege

Die Schwesternklinik in Elgershausen gehört als Fachabteilung für Pneumologie, Infektiologie, Internistische Intensiv-, Beatmungs- und Schlafmedizin schon lange zum "EV". Mit dem Umzug nach Gießen sollen beidseitig Synergieeffekte ausgeschöpft werden.

Die Waldhof Klinik in Elgershausen bietet ihren Patienten bisher ein sehr differenziertes pneumologisches, thoraxonkologisches, infektiologisches, sowie intensiv-, beatmungs-, schlaf- und palliativmedizinisches Leistungsspektrum. Dieses soll in seinem Umfang und seiner personellen Ausstattung genauso erhalten bleiben, weshalb das "EV" Gießen umfangreiche Baumaßnahmen vornimmt. Diese kommen gut voran und werden im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein.

FAKTEN Die Agaplesion gemeinnützige Aktiengesellschaft wurde 2002 in Frankfurt/Main von christlichen Unternehmen gegründet, um vorwiegend christliche Gesundheitseinrichtungen in einer anspruchsvollen Wirtschafts- und Wettbewerbssituation zu stärken. Zu Agaplesion gehören bundesweit mehr als 100 Einrichtungen, darunter 23 Krankenhausstandorte mit über 6250 Betten, 40 Wohn- und Pflegeeinrichtungen mit über 3500 Pflegeplätzen, vier Hospize, 34 Medizinische Versorgungszentren, 16 Ambulante Pflegedienste und eine Fortbildungsakademie. Darüber hinaus bildet Agaplesion an 15 Standorten im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege aus. Mehr als 20 000 Mitarbeiter sorgen für eine patientenorientierte Medizin und Pflege nach anerkannten Qualitätsstandards. Pro Jahr werden über eine Million Patienten versorgt. Die Umsatzerlöse aller Einrichtungen inklusive der Beteiligungen betragen über 1,5 Milliarden Euro. (red)

Neben dem größeren Spektrum an medizinischen Fachdisziplinen und modernerer Medizintechnik bietet der Umzug auch kürzere Wege für die Patienten, welche von mehreren Fachrichtungen behandelt werden. Der Anspruch auf eine Patientenzentrierte und hochqualitative Medizin bleibt gleich, doch die Qualität der medizinischen Versorgung wird durch die Zusammenlegung der Kliniken weiter steigen und insbesondere für die Patienten viele Vorteile bringen, wie es in dem Schreiben weiter heißt. Für die Mitarbeitenden ergibt sich außerdem ein erkenntnisreicher Einblick in neue Fachbereiche und zudem eine Vielzahl interessanter Weiterbildungsmöglichkeiten.

Derzeit bietet die Pneumologische Klinik Platz für 65 Betten in Elgershausen und bereits 47 Betten in Gießen. Nach dem Umzug werden am Standort Gießen insgesamt 320 Betten für die Patientenversorgung zur Verfügung stehen. Der pneumologische Bereich bietet neben modernsten Behandlungsmöglichkeiten pneumologischer Erkrankungsbilder auch ein Zentrum für Weaning (Entwöhnung der invasiven Beatmung), sowie ein Therapiezentrum für außerklinische Beatmung.

Therapiezentrum

Geplant ist die Durchführung des Klinikumzugs innerhalb von drei Wochen. Die Patienten aus Elgershausen werden an zwei Tagen mit unterschiedlichen Transporten nach Gießen gebracht. Hierbei werden die Kliniken von der Rettungswache Johanniter und dem DRK unterstützt.