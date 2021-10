Klinkerkanal an der Lahnstraße teilweise saniert

Präzisionsarbeit, Sorgfalt und Wasserkraft: Die Arbeiten am Kanal waren keineswegs alltäglich. Foto: Leyendecker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Abwasserkanal an der Lahnstraße hat eine bewegte Karriere hinter sich. Könnte der gemauerte Kanal seine eigene Geschichte erzählen, so würde diese zu Zeiten von Kaiser Wilhelm II. beginnen und bis in die heutige Zeit andauern. "Wir schätzen, dass der Kanal zwischen 1908 und 1910 auf der Gesamtlänge von 1,5 Kilometern gebaut wurde", schildert Jürgen Fleischhauer von den Mittelhessischen Wasserbetrieben im Gespräch.

Damals wie heute führte der Kanal Wasser aus Gießen und dem Umland zum nahegelegenen Klärwerk. Der Mischwasserkanal, der sowohl aus Regen- als auch aus Schmutzwasser besteht, trotzte all die Jahre standhaft dem aggressiven Abwasser Gießens. Vor einigen Jahren wurden jedoch erste Probleme bezüglich der Statik festgestellt, was die Experten alarmierte. "Die Klinkersteine und das Fugenmaterial haben Standgehalten, aber wir haben bei Inspektionen Deformationen festgestellt", berichtet Fleischhauer über die damaligen Entdeckungen.

Der 1,95 Meter hohe und 1,50 Meter breite Kanal ist mit seinem eiförmigen Profil und den Klinkersteinen des heimischen Gail'schen Werkes wortwörtlich ein Stück Gießener Geschichte und zudem sehr robust. "Wir gehen bei modernen Kanälen von einer Haltbarkeit von 80 Jahren aus", so der Experte. Bei der routinemäßigen Untersuchung vor fünf Jahren stellte sich heraus, dass es auf einem Teilstück von 470 Metern deutlichen Handlungsbedarf gäbe, eine Sanierung schien unausweichlich. Die war jedoch mit großem technischem Aufwand verbunden, da nicht jede Firma diese anspruchsvolle Aufgabe problemlos bewerkstelligen könne. "Ein Synthesefaserschlauchliner wird in den Kanal gestülpt. Das bedarf einiger Vorbereitungsmaßnahmen und vor allem: viel Wasserdruck". In Richtung Klärwerk wurden 190 Meter saniert, in Richtung Stadt hingegen 270. Durchgeführt wurde das Projekt in zwei Abschnitten, da der Schlauch rund drei Tage aushärten musste, um stabil zu sitzen. "Zunächst führen wir heißes Wasser zu, damit alles aushärten kann. Dadurch wird das Erdreich jedoch warm, deswegen müssen wir nach dem Aushärten alles wieder runterkühlen. Das ist viel Aufwand und es bedarf einiges an Wasserkraft", erzählte Fleischhauer bei der damaligen Besichtigung.

Großer Aufwand

Was von Beginn an mit einkalkuliert wurde, war Gießens "dreckiges" Problem: "Das Wasser aus der Stadt läuft immer. Wir haben die 470 Meter trockengelegt und pumpen das Wasser quasi um den Kanal herum. Das ist auch ein großer technischer Aufwand", so der Experte und verweist auf die Rohrleitungen entlang der Baustelle. Gießens Abwasser machte es notwendig, dass eine Wasserhaltung mit zwei Druckleitungen das Wasser in ein provisorisches Pumpenwerk umleitete. "Während einer Trockenzeit haben wir 400 Liter pro Sekunde, bei Starkregen bis zu 1600 Liter. Abwasser kann man eben nicht abstellen", meint Fleischhauer schmunzelnd.

Technische Höchstleistung fand sich auch beim Provisorium: Drei Pumpen standen bereit, während der Trockenphase lief eine von ihnen. Viel Aufwand für 470 Meter, auch hinsichtlich der Kosten. "Die eigentliche Sanierung kostet 700 000 Euro. Die Instandhaltung und die provisorische Wasserstraße kosten nochmal das Gleiche. Die Gesamtkosten belaufen sich also auf 1,4 Millionen Euro", rechnet der Koordinator vor.

Und wie kam nun der Schlauch in den historischen Kanal? "Wir arbeiten ohne Zugkraft, nur mit Wasserkraft. Der Liner liegt eisgekühlt auf einem überlangen Lkw bereit und wird Stück für Stück mittels heißem Wasser in den Kanal geleitet", so Fleischhauer. Nicht nur Präzisionsarbeit, sondern auch Sorgfalt war hier gefragt. Hätte der Bautrupp den Liner nicht gekühlt, wäre dieser noch auf dem Lkw ausgehärtet - mit der Sanierung wäre Schluss gewesen. Dass die Restaurierung eines so geschichtsträchtigen Kanals keine Alltagsarbeit ist, dem war sich auch Fleischhauer bewusst. "Überlegen Sie mal, was der Kanal alles schon mitgemacht hat in den Jahren. Wir wissen, dass er einmal mit Beton ausgebessert wurde, da vermuten wir einen Bombentreffer. Aber ansonsten trotzt das Klinkerwerk seit über einem Jahrhundert dem Abwasser. Eigentlich unglaublich". Bleibt zu hoffen, dass der Kanal die kommenden 110 Jahre genauso wacker seine Stellung hält. Die Klinkersteine indes sehen aus, als seien sie erst vergangene Woche eingesetzt worden.