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Samstag, 08.08.2020 - 09:30
3 min

Kloster dient als Vorbild für "Benediktiner Weissbräuhaus" in Gießen

Das neue "Benediktiner Weissbräuhaus" in der Alten Post in Gießen setzt auf eine Mischung aus Tradition und Moderne. Als Vorbild dient dabei ein Kloster. Die Eröffnung ist für November geplant.

Von Stephan Scholz
Herzstück der neuen Gastronomie: So soll der Schankraum des "Benediktiner Weissbräuhauses" künftig aussehen. Foto: Benediktiner Weissbräuhaus

Herzstück der neuen Gastronomie: So soll der Schankraum des "Benediktiner Weissbräuhauses" künftig aussehen. Foto: Benediktiner Weissbräuhaus

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Herzstück der neuen Gastronomie: So soll der Schankraum des "Benediktiner Weissbräuhauses" künftig aussehen. Foto: Benediktiner Weissbräuhaus

Herzstück der neuen Gastronomie: So soll der Schankraum des "Benediktiner Weissbräuhauses" künftig aussehen. Foto: Benediktiner Weissbräuhaus

In dieser Form soll die gute Stube Besucher empfangen. Foto: Benediktiner Weissbräuhaus

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