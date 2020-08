Knapp 100 Besucher und einige Tränen der Rührung im Stadttheater Gießen

Anne-Elise Minetti und Roman Kurtz - hier ohne Maske. Foto: Regel

giessen. "Theater muss sein!". Wie wahr dieser Slogan des Deutschen Bühnenvereins ist, wurde dem Publikum beim Stück "Der Vorname" am Sonntagabend im Gießener Stadttheaters bewusst. Das Stück, eine Wiederaufnahme aus der vergangenen Spielzeit, wurde vorab jenen Besuchern angeboten, die Karten für eine im Frühjahr ausgefallene Vorstellung erworben hatten.

Vorsichtig an die aktuelle Situation herantastend hatte die Intendanz somit die neue Saison still gestartet, gut zwei Wochen vor der offiziellen Spielzeitpräsentation am 6. September. Es war ein Probelauf, der zeigte, wie es funktionieren könnte. Vorab gab es Informationen über den Ablauf per E-Mail und Telefon. Vor dem Eingang wurden die Besucher dann von den Theaterverantwortlichen begrüßt - immer mit dem gebotenen Abstand und Mundschutz. Zu entdecken waren dabei strahlende Augen, die signalisierten: "Ja, wir sind wieder da - aber mit entsprechender Vorsicht." Freundliche Helfer mit Klemmbrettern registrierten jeden Eintreffenden und erläuterten das Prozedere: Statt vorgegebener Plätze gab es definierte Eingänge und farblich markierte Reihen, in denen sich die Besucher einen Sitz auswählen konnten. Das Tragen der Maske war während der gesamten Vorstellung Pflicht, auch wenn die Abstände zwischen den Reihen und den einzelnen Sitzplätzen gewahrt blieb. Statt der rund 500 Plätze durften knapp 100 Personen in den Zuschauerraum, da blieb genügend Luft in alle Richtungen, sogar zur Bühne hin waren die ersten beiden Reihen gesperrt. Sicherheit geht vor. Eine Pause gab es nicht, was in Anbetracht von knapp anderthalb Stunden Spielzeit auch kein großes Problem für das Sitzfleisch darstellte. Der übliche Getränke- und Snackverkauf kann derzeit sowieso nicht angeboten werden.

Das Stück selbst hielt dann allerdings einige Überraschungen parat: Regisseurin und Intendantin Cathérine Miville hat ihre Inszenierung auf "Coronatauglichkeit" hin bearbeitet und entsprechende Änderungen vorgenommen: Alle Akteure tragen bei ihren Auftritten Alltagsmasken, legen sie ab, um sie anschließend beim Abgehen wieder anzulegen. Die Begrüßungen werden per Fuß ausgeführt, auch bei einem unvermeidlichen Faustschlag wird auf Abstand geachtet: Dramaturgische Versatzstücke, die zu manch (un-) gewollten Akrobatik führten. "Der Vorname" ist eine bitterböse, zeitgenössische Komödie, da geht das.

KOSTPROBE Das Stadttheater Gießen leitet die aktuelle Spielzeit mit der französischen Groteske "König Ubu" in der taT-Studiobühne ein. Erste Eindrücke zu der Produktion vermitteln Regieteam und Ensemble in einer Kostprobe am Donnerstag, 27. August, um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das surreale Schauspiel von Alfred Jarry erzählt die Geschichte des Usurpators Vater Ubu, fett, feige und besessen vom Hunger nach Essen und Macht, der sich von seiner Frau zum Königsmord verführen lässt. Regisseur Christian Fries und Ausstatterin Imme Kachel erläutern, inwiefern das Stück, das im 19. Jahrhundert einen Skandal auslöste, auch heute noch eine Parodie auf die Gesellschaft zeichnet. Sie berichten von ihrer Herangehensweise an den Stoff, ihrer Inszenierung und deren Entstehungsprozess. Die Schauspieler Johanna Malecki, Stephan Hirschpointner und David Moorbach zeigen Szenenausschnitte. Die Platzkapazität ist beschränkt, es besteht Maskenpflicht auch während der Vorstellung. (red)

Das Publikum nahm das Angebot dankbar an, nahezu alle möglichen Plätze waren belegt. Am Ende dankten die Besucher den fünf großartigen Schauspielern mit sehr lang anhaltenden und lauten Applaus, der selbst dem ein oder anderen der Akteure eine kleine Träne der Rührung ins Auge trieb.

Das Stück samt seiner aktuellen Überarbeitung hat gezeigt: So kann Theater funktionieren, auch unter den aktuellen Hygienebedingungen. Spielpläne können entsprechend zusammengestellt werden, denn manche Werke sind im Augenblick nicht spielbar. Doch es gibt genügend dramaturgische Vorlagen - kleinformatig - die umsetzbar sind. Das Theaterpublikum wartet nur darauf. Alle Einschränkungen und Unausweichlichkeiten werden gerne in Kauf genommen, Hauptsache es wird wieder etwas angeboten. Denn: Eine Live-Aufführung ist durch keine noch so gute Fernsehaufzeichnung zu ersetzen. Daher stimmt der Appell: "Theater muss sein!" - sowohl für die Schauspieler wie für die Zuschauer.