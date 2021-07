Koalition in Gießen ändert Bürgerantrag

Zu den Maßnahmen der Koalition gehört ein Verkehrsversuch auf dem Anlagenring. Die CDU kritisiert die Verkehrspolitik der neuen Partner. Foto: Friese

GIESSEN - Als Thomas Kirchhof, Robert Balser und Andreas Walldorf die Kongresshalle verlassen, machen die Innenstadtaktiven keinen zufriedenen Eindruck. Gerade hat die Stadtverordnetenversammlung über den Bürgerantrag "Für eine vernünftige Verkehrsplanung" beraten und mit Koalitionsmehrheit unter anderem an einem zentralen Punkt verändert. "Wenn Sie unseren Antrag um 180 Grad drehen, zeugt das nicht von einem guten Umgang mit dem Bürgerantrag", sagt Kirchhof, der das Papier vorstellt. "Als Koalition nehmen wir den Bürgerwillen ernst. Deshalb lehnen wir den Antrag nicht grundsätzlich ab. Aber die Mobilität muss sich ändern", entgegnet Michel Zörb von den Grünen.

Ausgangspunkt des diskutierten Bürgerantrags ist der geplante und ebenfalls auf einem Bürgerantrag basierende Verkehrsversuch auf dem Anlagenring. Je eine Spur pro Fahrtrichtung soll zur Fahrradspur werden. Innenstadtakteure, darunter die BIDs, haben deshalb den neuen Antrag auf den Weg gebracht. "Anlass ist die aktuelle Verkehrsdiskussion, die aus unserer Sicht einseitig und mit einseitiger Priorisierung geführt wird", erklärt Kirchhof. Vernünftig sei es dagegen, unterschiedliche Ziele beim Thema Verkehr abzuwägen. Es gelte "das Gesamtsystem zu betrachten und Kompromisse zu suchen. Über den Änderungsantrag der Koalition seien die Macher des Bürgerantrags entsetzt, unterstreicht Kirchhof. "Die Bürgerbeteiligungssatzung ist ein Instrument, um Anliegen der Bürger in die Stadtverordnetenversammlung einzubringen", entgegnet Zörb. Die Koalition lehne den Antrag nicht grundsätzlich ab. Um dem eigenen Ansatz der Vorrangigkeit von Klimaneutralität Rechnung zu tragen, haben die Partner von Grünen, SPD und Gießener Linke jedoch einen zentralen Passus im Bürgerantrag geändert.

"Fundamental geändert"

Ursprünglich heißt es dort: "Der Magistrat der Stadt Gießen wird aufgefordert, im VEP (Verkehrsentwicklungsplan) die Erfüllung aller Verkehrsbedürfnisse des Personen- und Warenverkehrs (auch aus dem/ins Umland) und Verkehrssicherheit als mindestens gleichwertige Ziele zu Umwelt- beziehungsweise Klimaschutz zu setzen und vorab keine Bevorzugung oder Benachteiligung bestimmter Verkehrsarten vorzunehmen." In der mehrheitlich beschlossenen Version der Koalition steht jetzt, dass "im VEP die Erfüllung der Verkehrsbedürfnisse des Personen- und Warenverkehrs (auch aus dem/ins Umland) und der Verkehrssicherheit unter der Prämisse der Klimaneutralität anzustreben und unter Berücksichtigung der Ist-Analyse eine gerechte Verteilung der Verkehrsflächen vorzunehmen" ist. Besser sei es aus seiner Sicht, wenn die Fraktionen dem Bürgerantrag ihre Positionen gegenüber gestellt hätten, resümiert Kirchhof.

"Die CDU stimmt dem Bürgerantrag allumfänglich zu", bringt Oberbürgermeisterkandidat Frederik Bouffier das Festhalten seiner Fraktion am ursprünglichen Antrag zum Ausdruck. Es gelte, eine Verkehrspolitik mit Gleichrangigkeit mit dem Thema Wohlstand in Verbindung zu bringen. "Auch wir wollen das Klima schonen. Dafür brauchen wir grundlegende Änderungen, aber auch eine grundlegende Planung. Ein Verkehrsversuch hier, ein Verkehrsversuch - so macht man keine Verkehrspolitik", betont der Christdemokrat. Zumal die Gefahr bestehe, dass die Menschen aus dem Umland nicht mehr nach Gießen kämen. Deshalb müssten, wie im Bürgerantrag formuliert, alle Aspekte gleichrangig behandelt werden. Die Änderungen der Koalition bezeichnete Bouffier als "fragwürdigen Stil". "Man kann ja gegen das Anliegen des Antrags sein. Aber wenn Sie konkret dagegen sind, dann bekennen Sie Farbe", ruft der Stadtverordnete der CDU den neuen Koalitionären zu.

"Wir sind uns alle einig, dass etwas getan werden muss", bringt sich Dr. Martin Preiß von der FDP in die Debatte um Klimaschutz und Verkehrswende ein. Die Maßnahmen der Koalition, die den Bürgerantrag mit den Änderungen einfach drehe, seien ohne Planung, ideologisch motiviert und "einfach Effekthascherei". "Seien Sie fair und stimmen Sie dafür oder dagegen", fordert Preiß die neuen Partner zum Umgang mit dem Bürgerantrag auf.