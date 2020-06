Koalition in Gießen will mehr Entlastung

Bei den Kindertagesstätten plant die Regierungskoalition weitere Entlastungen für Familien. Archivfoto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Schon Anfang des Monats hat der Magistrat Maßnahmen vorgelegt, um Nutzer städtischer Angebote in der Corona-Krise wirtschaftlich zu entlasten. Jetzt geht die Regierungskoalition noch einen Schritt weiter. Sollte der in der Krise in seinen Kompetenzen erweiterte Haupt- und Finanzausschuss dem Sofortprogramm der Partner von SPD, CDU und Grünen zustimmen, dann werden beispielsweise Familien noch stärker entlastet. So sehen die Koalitionäre etwa ein weiteres Entgegenkommen im Kita-Bereich vor: "Kindertageseinrichtungen sollen in den Ferien die Schließzeiten reduzieren oder sich einrichtungsübergreifend so koordinieren, dass Kinder, deren Eltern nicht mehr genügend Urlaub haben, betreut werden können", heißt es in dem Programmpapier. Auch mehr Erleichterungen für die Gastronomie plant das Dreierbündnis.

Kindertagesstätten

In seinen Plänen, die der Magistrat schon vor einigen Wochen vorgestellt hat, war für Familien bereits vorgesehen, dass die Kita-Gebühren für April und Mai erlassen werden. Die Koalition behält diesen Plan bei, ergänzt ihn jedoch: "Zunächst soll zudem den Eltern freigestellt werden, ob sie ihre Kinder ab Juni wieder in die Kita-Betreuung geben. Nur falls sie sich hierzu entscheiden, sollen wieder Beiträge erhoben werden. Wenn Eltern ihre Kinder noch nicht wieder in die Kindertagesstätten geben, sollen bei diesen auch keine Beiträge erhoben werden und der Kita-Platz aber dennoch weiterhin zur Verfügung stehen." Zudem wünscht sich die Koalition ein beitragsfreies Ferienprogramm unter den aktuell geltenden Hygienebedingungen. Es soll Familien ebenfalls unterstützen.

Zur unbürokratischen Unterstützung in Not geratener Vereine, Initiativen, Verbände und im Kulturbereich arbeitender Soloselbstständiger wollen die Partner einen allgemeinen Hilfsfonds in Höhe von 50 000 Euro einrichten. "Hierzu ist zeitnah eine Richtlinie vom Magistrat zu erlassen, wie und nach welchen Kriterien die Hilfe geleistet werden kann", führen SPD, CDU und Grüne aus. Die Miete für städtische Räume, die wegen Corona seit März nicht genutzt werden konnten, soll erlassen werden. Neben der unbürokratischen Anwendung der Ausnahmeregelungen in den städtischen Förderrichtlinien für Sport, Kultur und Sozialeinrichtungen schlagen die Partner vor, pandemiebedingt nicht abgerufene Zuschüsse anderweitig zu verwenden. Die Drei denken an eine Nutzung für die "Förderung zeitnaher Aktionsformen oder zum Beispiel den Ankauf von Kunst und weiterer zielgerichteter Unterstützung der freien und der organisierten Kulturszene, Sportvereine et cetera." Auch für die Volkshoch- und die Musikschule gehen die Pläne der Koalitionäre über die Vorhaben des Magistrats hinaus, Gebühren für nicht durchgeführte Kurse zu erstatten. Denn das Programm sieht die Kompensation ausgefallener Honorare von Dozenten vor, falls keine anderweitige Entschädigung erfolge und die Existenzsicherung gefährdet ist.

Gastronomie

"Über die bereits durch den Magistrat beschlossenen Gebührenstundungen hinaus soll auf Antrag geprüft werden, gestundete Gebühren zu erlassen; Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie sollen über die Beschlusslage des Magistrats hinaus von Mitte März 2020 bis Dezember 2020 entfallen beziehungsweise erstattet werden", erklärt die Koalition. Entsprechende Richtlinien werde der Magistrat erlassen, so die Partner.

Für den Innenstadthandel sehen sie neben gebührenfreien Regelungen für Sonderverkaufsaktionen im Rahmen des Möglichen auch gemeinsame Werbeaktionen für die Einkaufsstadt Gießen vor. "Die bereits begonnenen Gespräche zwischen der Stadt, den Schaustellern, dem Innenstadthandel und den BIDs sind fortzuführen und die Möglichkeiten zur Schaffung von Angeboten in der Innenstadt zur Unterstützung der Schausteller sind zeitnah umzusetzen", erklären SPD, CDU und Grüne. In den Sommerferien sollen zudem Freizeitangebote auf dem Messeplatz durch Schaustellerbetriebe ermöglicht werden, für die über die laufenden Versorgungskosten hinaus keine Gebühren anfallen sollen. Die Partner wollen auch mehr innenstadtnahe Wohnmobilplätze.

Neben den Bürgerhäusern und der Seniorenarbeit widmen sich die Koalitionspartner auch der Stadtverwaltung als Ausbildungsort. Die Zahl der Ausbildungsplätze soll steigen, und auch Praktika sollen weiterhin möglich sein.