Koalition will Klima-Quartier in Gießen

Grüne, SPD und "Gießener Linke" wollen ein Pilotprojekt auf dem Brauhaus-Gelände verwirklichen.

GIESSEN - Das Brauhaus-Areal ist eine der größten Flächen in der Stadt, auf denen noch umfangreiche Entwicklung möglich ist. Dennoch war es über Jahre ruhig um das Gebiet im Besitz der Braumaxx um die Geschäftsführer Jochen Ahl und Samuel Jakob. Das ändert sich jetzt. Denn am Dienstag hat der Bauausschuss die Aufstellung eines Bebauungsplans auf den Weg gebracht. Das Gremium setzt damit einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aus dem vergangenen Jahr um, der in dem Gebiet auch Wohnnutzung ermöglicht. "Dort könnten etwa 200 Wohnungen entstehen", sagte Bürgermeister Peter Neidel. Mittlerweile seien drei Büros mit Planungen zu dem Gelände beauftragt. Doch die Koalition hat bereits sehr weitgehende Vorstellungen zu dem Gelände. Dazu gehören eine Quote von 20 Prozent für sozial geförderten Wohnungsbau und eine Quote von zehn Prozent für Wohnungen, deren Miete pro Quadratmeter zwei Euro unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen soll. Investor Jochen Ahl zeigt sich von den Beschlüssen der Koalition überrascht. Er brauche einige Tage zur Bewertung, bevor er sich dazu äußern wolle.

Fassadenbegrünung

Die Vorgaben, die die Koalitionäre über städtebauliche Verträge machen wollen, gehen über diese Quoten hinaus. So soll etwa festgelegt werden, dass die Dachflächen der Gebäude zu mindestens 70 Prozent mit Fotovoltaikmodulen oder Modulen für Solarthermie bestückt werden. "Bezüglich der nicht mit Fotovoltaikanlagen oder Solarthermie bestückten Dachflächen sind Dachbegrünungen vorzusehen", heißt es in der Begründung des Ergänzungsantrags der Koalition. Darüber hinaus legen die Partner Fassadenbegrünung fest, soweit dies an Gebäuden und baulichen Anlagen möglich sei. Für Trink- und Brauchwasser ist ein Zweileitungssystem vorgesehen.

"Das Areal wird als Pilotprojekt für ein Klima-Quartier mit einem hohen Energieeffizienzstandard, wenn möglich als Passivhausstandard, mindestens KfW-40, für ein energieeffizientes Bauen konzipiert." Auch will die Koalition, dass im städtebaulichen Vertrag die Maßgabe festgeschrieben wird, mit "den SWG ein abgestimmtes Energiekonzept zu vereinbaren, welches eine möglichst weitreichende Energieautarkie und -effizienz unter Verwendung von Wärme und Strom aus erneuerbaren Energien zum Ziel hat. Dies soll als Vorbild für zukünftige Vorhaben dienen." Beim Bau von Stellplätzen seien möglichst flächendeckend Leerrohre zu verlegen. Sie sollen die Ausweitung der E-Ladestationen möglich machen. Zudem: "Stellplatzflächen außerhalb der Gebäude sind möglichst mit Anlagen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten und wasserdurchlässig zu gestalten." Wie genau die Wohnungen in dem Gebiet angeordnet werden, ist in der Begründung der Magistratsvorlage formuliert. "Es wird in keinem Teilgebiet ein Allgemeines oder gar Reines Wohngebiet ausgewiesen werden. Eine Wohnnutzung wird sich innerhalb eines anteiligen gemischten Quartiers einbringen müssen."

Wohnen und Arbeiten

Um dem Wohnen ausreichend Ruhe und Aufenthaltsqualität auch in den Außenräumen sichern zu können, seieine Zonierung mit nicht störenden Dienstleistungen und Büronutzungen hin zu den produzierenden und verarbeitenden Betrieben der Umgebung sinnvoll. Weitere Maßgabe sei, dass Arbeitswege durch die Schaffung von Wohnraum und Arbeitsplätzen in dem Gebiet verkürzt werden. Damit werde letztlich auch ein Beitrag zur Reduzierung des innerörtlichen Verkehrs geleistet. "Vorstellbar sind beispielsweise betriebsgebundene, flexible und hochwertige Wohnangebote, die von Mitarbeitern temporär genutzt werden könnten, insbesondere in der ersten Beschäftigungszeit, oder auch für Pendler. Dies könnte im Wettstreit um hoch qualifizierte Fachkräfte ein enormer Vorteil für die Betriebe sein." Allerdings gilt nach Magistratsvorlage auch, dass die umgebenden Firmen durch die herannahende Wohnnutzung in ihrem Betrieb weder eingeschränkt noch gefährdet werden dürften. Ihre Schutzansprüche seien zu wahren.