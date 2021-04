Koalitionsverhandlungen in Gießen beginnen

Neue Mehrheit im Rathaus: Grüne, SPD und Gießener Linke nehmen Koalitionsverhandlungen auf. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Nächste Etappe auf der Suche nach einer neuen Stadtregierung: In der kommenden Woche nehmen Grüne, SPD und "Gießener Linke" Koalitionsverhandlungen auf. Am Donnerstagabend haben die Gremien der drei Parteien den Weg dafür frei gemacht. "Wir wollen die ökologische Wende hinbekommen und sie mit der sozialen Frage verbinden", nennt Alexander Wright, Fraktionsvorsitzender und Oberbürgermeisterkandidat der Grünen, ein zentrales Ziel der Verhandlungen. Fraktionsvorsitzender Christopher Nübel von der SPD spricht vom "sehr kollegialen Umgang" der Parteien miteinander. Nach seinem Wunsch solle er sich in den Verhandlungen fortsetzen. "Gut Ding will Weile haben. Es ist wichtig, dass wir ausführliche Gespräche führen", erklärt Ali Al-Dailami, Fraktionsvorsitzender der "Gießener Linken", zur Dauer der Verhandlungen.

Wer mit wem? Das ist die Frage nach der Kommunalwahl am 14. März gewesen. Keine ganz einfache Frage. Denn von Anfang an war klar, dass es für ein Zweierbündnis nicht reichen würde. Klar war auch, dass die Grünen mit allen Parteien außer der AfD sondieren würden, bevor sie Koalitionsverhandlungen führen. SPD und "Gießener Linke" sind als Wunschpartner aus diesem Prozess hervorgegangen. Die Verhandlungen starten nächste Woche mit der Arbeit in Arbeitsgruppen.

Erwartungen der Partner

Zusätzlich zur Verbindung der ökologischen Wende mit der sozialen Frage nennt Wright eine ganze Reihe an Themen und Erwartungen der Grünen für die Gespräche mit den Kollegen der anderen Fraktionen. Neben der Verkehrswende gehe es auch darum, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu steigern. Die Zusammenarbeit mit den BIDs sei sehr wichtig, erklärt der Fraktionsvorsitzende. Es gelte, sie mitzunehmen und Ängste abzubauen. Ein BID-Vertreter habe ihn schon angeschrieben, was total wertvoll sei. Weiteres Thema sei der Verkehrsversuch auf dem Anlagenring, den man voranbringen wolle. "Den erfolgreichen Weg im Bereich Jugend wollen wir weitergehen und neuen Drive in die Stadtwerke bringen", so der Politiker der Grünen. Konkret heißt das, dass die SWG von einer AG zu einer GmbH werden sollen. "Dadurch hätten wir mehr politischen Zugriff", erläutert Wright. Auch die Grünen erwarteten eine konstruktive Verhandlungsatmosphäre, die die Sondierungen bereits geprägt habe. Mit der "Gießener Linken" habe es einige Missverständnisse gegeben, die man aber schnell gemeinsam habe klären können, lobt der OB-Kandidat.

"Wir erwarten uns, dass wir die ersten Schritte einleiten, Gießen bis 2035 klimaneutral zu machen", macht Al-Dailami deutlich. Dies solle mit der sozialen Frage zusammengebracht werden. Würde etwa gebaut, dann soll dies energieeffizient und preisgünstig geschehen. "Und wir wünschen uns eine Verkehrswende, die niemanden zurücklässt", berichtet der Fraktionsvorsitzende. Bestenfalls gelinge es, in den ticketfreien Nahverkehr einzusteigen. Auch Al-Dailami spricht von einem neuen Stil, nicht zuletzt mit Blick auf den Wählerwillen. Das progressive Spektrum sei groß in der neuen Stadtverordnetenversammlung, und die anderen progressiven Parteien seien eingeladen, ihre Ideen einzubringen.

Sozialquote

Angesprochen auf den sozialen Wohnungsbau führt Al-Dailami aus: "Wir wollen, dass die Sozialquote von 30 Prozent konsequent angewendet wird." Zudem müsse geprüft werden, ob die Stadt künftig ein Vorkaufsrecht bei Bestandsgebäuden nutzt, um als Akteur Einfluss auf den Markt zu nehmen. Auch müsse man mehr bezahlbare und soziale Wohnungen bauen.

Neben der Erwartung, dass sich der bisherige kollegiale Stil in den Koalitionsverhandlungen fortsetzt, baut Nübel darauf, diesen Stil künftig auch gegenüber anderen Fraktionen und der Öffentlichkeit zu pflegen. Thematisch deckten sich die Parteiprogramme in vielen Punkten. "Unser Ziel sollte sein, den Vertrag zur Mai-Sitzung der Stadtverordneten grob unter Dach und Fach zuhaben. Aber es gibt keinen Zeitdruck", resümiert der SPD-Mann.

Kritik an den Verhandlungen - speziell am Partner "Gießener Linke" - kommt von der FDP. Fraktionsvorsitzender Dominik Erb moniert, dass die Fraktion neben der "Linken" auch das "Linke Bündnis" und die "Deutsche Kommunistische Partei (DKP)" als Nachfolgeorganisation der verbotenen "Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD)" umfasse. "Dass auch die Gießener DKP nicht auf dem Boden unserer Verfassung steht, wurde bereits in der Vergangenheit durch deren Reden im Stadtparlament mehr als deutlich", meint Erb.