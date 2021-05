"Kohle statt Klatschen": Mai-Kundgebung in Gießen

Der Demonstrationszug wälzt sich durch die Gießener Innenstadt. Foto: Rüdiger Schäfer

GIESSEN - "Geklatscht ist nicht genug!" schallte es am Mittag des 1. Mai über den proppenvollen Kirchenplatz. Der DGB hatte traditionsgemäß zur Kundgebung und Demonstration zum Tag der Arbeit aufgerufen. Nachdem im Vorjahr die Feierlichkeiten Corona-bedingt ausgefallen waren, trafen sich zwischen "etwa 500" (laut Polizei) und "weit mehr als 1000" (so die Angabe des DGB) um 10.30 Uhr am Kirchenplatz. Nach zwei Auftaktreden traten die Massen den Marsch durch die Stadt an. Die Walltorstraße hoch zum John-F.-Kennedy-Platz, über Nordanlage, Steinstraße, Oswaldsgarten, Neustädter Tor und Marktplatz wälzte sich die Schar der Demonstranten zum Kirchenplatz zurück. Mitgeführte Banner und hunderte von Fahnen ergaben dabei ein buntes Bild. Bei der Kundgebung führte Gewerkschaftsfunktionär Robin Mastronardi durch das Programm, dessen kultureller Teil von "Fogel F", einer politisch-satirischen Band aus Staufenberg, sowie der Gießener Singer-Songwriterin KIM bestritten wurden.

Beim Zwischenstopp am Oswaldsgarten befeuerte Politaktivist Jörg Bergstedt aus der Saasener Projektwerkstatt das Thema soziale Gerechtigkeit. "Mir geht es auf den Keks, dass die Ökos die soziale Frage nicht berücksichtigen", rief er ins Mikrofon. Was im Wahlkampf herausposaunt worden wäre, beträfe nur "die Reichen und Schönen, nur für die, die kein Handicap haben." Wieso sich Ökos mit den sozialen Fragen auseinandersetzen sollten, sei die notwendigerweise hohe Schlagkraft, um Ziele zu erreichen. "Zusammen sind wir stärker." Ökologische und soziale Fragen gehörten zusammen. Nicht zu verstehen sei, dass Schulen geschlossen blieben, indes die Autofirmen und großen Unternehmen weiter produzieren dürften. In der Pandemie sei das Gesundheitssystem der große Verlierer, während die Autofirmen die größten Gewinne verzeichneten. Bergstedt fragte in die Runde: "In welchem Land sind wir, wo Kinderspielplätze weniger werden, der Verkehrsraum dagegen vergrößert wird?" Feinstaubbelastung und acht bis zehn Verkehrstote interessiere keinen. Bergstedt weiter: "Wir sind Aktivisten für eine Welt, in der weder Natur noch Menschen ausgebeutet werden." Er forderte dazu: "Wir brauchen eine Wirtschaft, in der Macht und Politik keine Rolle spielen."

Mehr Zusammenhalt, Geschlossenheit und damit Solidarität forderten eine Reihe von Rednern auf dem Kirchenplatz. Hier sprachen dem DGB nahe stehende Organisationen und Initiativen. Inhaltlicher Schwerpunkt aller Reden war neben der Berichterstattung aus den hiesigen Betrieben - und somit auch das Thema Corona und die Auswirkungen auf die Arbeitswelt - waren die kommende Bundestagswahl und das Thema Verteilungsgerechtigkeit.

Fotos Der Demonstrationszug wälzt sich durch die Gießener Innenstadt. Foto: Rüdiger Schäfer Mehrere hundert Menschen hören Reden und Musik auf dem Kirchenplatz zu. Foto: Rüdiger Schäfer Der Demonstrationszug führt auch durch die Nordstadt; hier in der Steinstraße. Foto: Rüdiger Schäfer DGB-Kreisvorsitzender Klaus Zecher als Hauptredner der Feierlichkeiten zum 1. Mai. Foto: Rüdiger Schäfer Systemrelevant? Susanne Pitzer-Schild, Geschäftsführerin ver.di Mittelhessen zur Lage der sogenannten "systemrelevanten Berufe" mit frauenpolitischem Fokus. Foto: Rüdiger Schäfer Hoch die Gewerkschaftsfahnen zum Tag der Arbeit, dem 1. Mai! Foto: Rüdiger Schäfer Der Demonstrationszug führt auch durch die Nordstadt; hier in der Steinstraße. Foto: Rüdiger Schäfer 7

Als Hauptredner forderte Zecher mehr Mitbestimmung in den Betrieben und verlangte zur Lage in der Pflege: "Kohle statt Klatschen!" Vom Klatschen werde niemand satt. Alten- und Krankenpflege sei auch jenseits von Corona eine verantwortungsvolle Arbeit, die Respekt, Wertschätzung und vor allem eine anständige Bezahlung verdiene.