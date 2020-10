Kommunalwahl: Ziel der FDP Gießen lautet Mitregieren

Die drei Spitzenkandidaten der Gießener FDP für die Wahl zum Stadtparlament am 14. März (von rechts): Klaus Dieter Greilich, Manuela Giorgis und Dominik Erb. Foto: Ewert

GIESSEN - 88 Mitglieder zählt der Stadtverband Gießen der FDP. 54 von ihnen stehen für die Kommunalwahl am 14. März 2021 auf der gegenüber der Wahl vor knapp fünf Jahren personell deutlich aufgestockten Kandidatenliste, die sich um einen Sitz in der künftigen Stadtverordnetenversammlung Gießen bewerben.

Beim Stadtparteitag am Samstag im Bürgerhaus Kleinlinden waren 21 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Die Versammlungsleitung hatte der FDP-Kreisvorsitzende Dennis Pucher (Lich) übernommen, der sich als Nachfolgekandidat von Hermann Otto Solms im Wahlkreis Gießen/Vogelsberg im Herbst nächsten Jahres um ein Bundestagsmandat bewirbt - und beim Stadtparteitag nicht stimmberechtigt war. Die FDP ist in der laufenden Legislaturperiode mit drei Abgeordneten im Stadtparlament Gießen vertreten: Klaus Dieter Greilich, Manuela Giorgis und Martin Preiß. Der Stadtverbandsvorsitzende Dominik Erb gehört dem Magistrat als ehrenamtlicher Stadtrat an.

Erste zehn Kandidaten

Die ersten zehn Kandidaten stellten sich der Versammlung einzeln vor: Klaus Dieter Greilich, Dominik Erb, Manuela Giorgis, Martin Preiß, Christian Krauss, Leonie Schikora, Jörg Schleher, Vanessa Rücker, Dow Aviv und Hans-Jürgen Turba. Am ausführlichsten meldete sich Spitzenkandidat Greilich zu Wort. Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Stadtparlament und Ortsvorsteher von Kleinlinden zeichnete das "große Lagebild" aus Sicht der FDP, auf dessen Gestaltung die Liberalen zukünftig auf der Basis ihres ebenfalls beim Stadtparteitag verabschiedeten "sehr ambitionierten" und über 50 Seiten starken Wahlprogramms Einfluss nehmen wollen. Und zwar nicht mehr aus der Opposition heraus - Stadtverbandsvorsitzender Dominik Erb scheute sich nicht, das Müntefering-Zitat "Opposition ist Mist" zu bemühen -, sondern in Regierungsverantwortung.

Für Klaus Dieter Greilich "hat Gießen nach fünf Jahren einer sich gegenseitig blockierenden Koalition aus SPD, CDU und Grünen eine bessere Stadtregierung verdient". Trotz erheblicher Verluste an Stimmen und Mandaten seien die Grünen dennoch an der Seite der SPD als Koalitionspartner gesetzt. Die Rolle als Mehrheitsbeschaffer dieser rot-grünen Koalition habe die FDP laut Greilich bewusst abgelehnt und sich für den Gang in die Opposition entschieden.

Die Funktion des "Steigbügelhalters" habe dann die CDU übernommen. Und dabei "um der reinen Beteiligung an der Macht willen" zahlreiche inhaltliche Positionen über Bord geworfen - und zudem auch persönliche Demütigungen akzeptiert. So befinde sich Bürgermeister Peter Neidel stets in einer Minderheitsposition gegenüber den drei rot-grünen Dezernentinnen. Um überhaupt mit CDU-Positionen durchdringen zu können, müsse der Bürgermeister immer wieder nicht abgestimmte Passagen in seine Vorlagen einbauen.

Für Greilich braucht Gießen eine Entlastung der Bürger durch Senkung de Grundsteuer B und der Gewerbesteuer, um gewerbliche Existenzen und Arbeitsplätze zu sichern. Nicht benötigt werde dagegen eine Aufblähung des Stellenplans und "bizarre Kreisfreiheitsfantasien". Die FDP fordert zudem eine verlässliche Infrastruktur für Kindetagesstätten und Schulen, und keine verzögerte Digitalisierung der Schulen. Was zähle, sei eine "ideologiefreie Verkehrs-, Mobilitäts- und Klimapolitik" anstelle einer "Abkopplung des Innenstadthandels von der potenziellen Kundschaft" sowie "populistischen Versprechen" zur Klimaneutralität im Jahr 2035.

Greilich fordert zudem erschwinglichen Wohnraum für alle Bürger, was nur über den Bau von Wohnungen, jedoch nicht ausschließlich über den sozialen Wohnungsbau funktioniere. Nicht gebraucht würden dagegen Mietpreisbremse und Mietendeckel, die dort, wo sie eingeführt wurden, dazu geführt hätten, dass Wohnungen nicht mehr saniert und fehlende Wohnungen nicht gebaut werden.

"Es knirscht laut"

"Es knirscht laut vor Sand im Getriebe der Koalition", stellte der auf Listenplatz zwei gewählte Stadtverbandsvorsitzende Dominik Erb fest. Als erklärtes Ziel der Gießener Liberalen gab er daher aus, der nächsten Stadtregierung angehören zu wollen. "Es ist besser, mitzuregieren, als schlecht regiert zu werden."

Neben der Liste für die Stadtverordnetenversammlung beschloss der FDP-Stadtparteitag zudem die Kandidatenlisten für die Ortsbeiräte Wieseck, Lützellinden und Kleinlinden sowie das Kommunalwahlprogramm der Liberalen.