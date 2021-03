Kommunalwahl zur Klimawahl machen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Klimawandel ist, neben der Corona-Krise, die größte Krise des 21. Jahrhunderts, auf die angemessen reagiert werden muss - auch auf kommunaler Ebene. Deshalb haben es sich die "Students For Future" (SFF) zur Aufgabe gemacht, diese Wahl zur Klimawahl zu machen, wie es in einer Pressemitteilung der Ortsgruppe Gießen heißt. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in urbanen Räumen, wo sich folglich klimawirksame Aktivitäten konzentrieren. 70 Prozent der Treibhausgasemissionen stammt aus Städten, so Jürgen Kropp vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, verursacht durch Verkehr oder auch Heizen und Kühlen von Gebäuden. Gleichzeitig sind Städte aber von den Folgen besonders betroffen, Stichwort Wärmeinseln und Luftverschmutzung. Deshalb komme Städten in der Klimaschutzpolitik eine enorme Bedeutung zu, heißt es weiter. Um die Gießener für diese Problematik zu sensibilisieren, hält SFF am Samstag, 6. März, von 12 bis 13 Uhr eine Mahnwache am Kirchenplatz ab, zu der alle Interessierten eingeladen sind.

Darüber hinaus hat die Ortsgruppe einen Kommunalwahlkompass zum Thema Klima auf Facebook (facebook.com/SSFGiessen) und Instagram (instagram.com/studentsforfuturegiessen/) veröffentlicht. Dafür wurde allen aufgestellten Parteien ein Fragenkatalog zur Klimaneutralität und den wichtigsten Sektoren wie Verkehr, Energie, Industrie/Wirtschaft und Gebäude gestellt. Die Ergebnisse sind im Netz nachzulesen.