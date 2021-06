Jetzt teilen:

GIESSEN - "Sing mir ein Lied vom Atom! - Über digitale Wissenschaftskommunikation" lautet der Titel des Online-Vortrags von Andrea Geipel aus München am Montag, 21. Juni, um 18 Uhr am Institut für Soziologie der JLU. Darin werden Perspektiven der Wissenschaftskommunikation auf der Online-Plattform ,YouTube' präsentiert. Der Zugangslink ist per Mail an nico.wettmann@sowi.uni-giessen.de erhältlich.