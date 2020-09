Konfirmation in der Gießener Wieseckaue

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: Konfirmation im Gießener Stadtpark. Foto: Hartmann

Giessen (mh). Zur ungewohnten Jahreszeit und unter ungewöhnlichen Bedingungen konfirmieren die evangelischen Kirchengemeinden in und um Gießen jetzt die Jugendlichen. Wegen des Lockdowns im Frühjahr waren die Konfirmationen abgesagt worden.

Die Gesamtkirchengemeinde Gießen Nord etwa organisierte eine Bühne, stellte 160 Klappstühle auf und beschallte den Stadtpark Wieseckaue. In vier Open-Air-Gottesdiensten am Samstag und Sonntag wurden 36 Jugendliche eingesegnet. Alle 26 Gemeinden im Evangelischen Dekanat Gießen feiern mit mehrmonatiger Verspätung, manche unter freiem Himmel, immer in kleinen Gruppen, mit großem Abstand und den üblichen Masken. "Wir haben bis zum letzten Moment gezittert, ob alles so wird, wie wir uns das vorgestellt haben", sagte die Wiesecker Pfarrerin Iris Hartings. Eine Konfirmandin musste noch am Freitag absagen, berichtete die zweite Wiesecker Pfarrerin Carolin Kalbhenn traurig. Wegen eines Corona-Falls an der Liebigschule habe sie stattdessen in Quarantäne gehen müssen.

Weil in vielen Kirchen in und um Gießen nach den geltenden Hygieneregeln bestenfalls drei Familien Platz gefunden hätten, spekulierten einige Gemeinden auf gutes Spätsommerwetter und planten Konfirmationen unter freiem Himmel. Diese Rechnung ging auf. Zwar war die Wiese am Schwanenteich bei den 11-Uhr-Gottesdiensten noch feucht und ließ die Jungen und Mädchen in der festlichen Kleidung und den schmucken Schuhen frösteln. Doch beim 14 Uhr-Gottesdienst zogen manche Väter schnell die Sakkos in der Wärme aus. Am Sonntag zuvor war die Allendorfer Pfarrerin Christine Specht mit ihren Konfis in den Nachbarort umgezogen. "Freundlicherweise hat uns die Gemeinde Kleinlinden ihre Kirche und ein Hygiene-Team zur Verfügung gestellt", berichtete die Pfarrerin. Die Andreas- und die Wicherngemeinde im Gießener Osten konfirmieren am nächsten Wochenende in drei Gottesdiensten. Die Konfirmanden dürfen jeweils zwölf Personen mitbringen. Die musikalische Gestaltung unterliegt den geltenden Corona-Regeln. Kein gemeinschaftlicher Gesang. Kleine Bands oder Solisten mit viel Abstand zur Gemeinde machen Musik.

Kirchenchor per Video

In der zum Dekanat Gießen gehörenden Gemeinde Lang-Göns wurde der Kirchenchor per Videoaufzeichnung eingespielt. In dieser Gemeinde wurden nur fünf Konfis eingesegnet. "Alle anderen wünschen sich eine Konfirmation erst dann, wenn das Feiern mit allen Familienmitgliedern und Freunden möglich ist", so Pfarrer Achim Keßler. Auch im benachbarten Großen-Linden ist das so. Der Unterricht für den neuen Konfirmanden-Jahrgang hat parallel dazu schon überall begonnen. Allerdings ist der Konfirmationstermin 2021 noch offen.

Dass Jugendliche die Unberechenbarkeit und Abgründigkeit der Corona-Zeit spüren und sich nach Schutz sehnen, zeigt ihre Auswahl der biblischen Konfirmationssprüche. Eine Umfrage in den Kirchengemeinden ergab den "Renner dieses Jahres", so die Heuchelheimer Pfarrerin Cornelia Weber. Ganz oft ausgesucht wurde der Psalm: "Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen." In der Wieseckaue predigte Pfarrerin Hartings den Jugendlichen, dass es keine Garantie für ein perfektes Leben geben könne. "Krisen gehören zum Leben, in diesem Jahr spüren wir das alle überdeutlich. Aber das Versprechen, dass Gott uns begleitet, gilt trotzdem", so die Pfarrerin vor der Einsegnung auf der Bühne. Mit der Konfirmation bestätigen die zumeist als Babys getauften Jungen und Mädchen, dass sie zur Gemeinschaft der Christen gehören wollen.

Die Mitglieder-Statistik der Kirchen zeigt jedoch, dass längst nicht alle Jugendlichen nach der Konfirmation der Kirche dauerhaft verbunden bleiben. "Wir sehen das gelassen", sagte Pfarrerin Hartings. Das Entscheidende an diesem Tag sei der Segen und der Wunsch, dass die Jugendlichen behütet und beschützt durchs Leben gehen mögen.