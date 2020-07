Kongresshalle Gießen wird zum Gerichtssaal für Drogenprozess

Die Kongresshalle steht vor einer ungewöhnlichen Premiere. Archivfoto: Mosel

Giessen (bl). Normalerweise wird die Gießener Kongresshalle vor allem mit Konzerten und Gastauftritten bekannter Künstler oder mit Tanzevents assoziiert. Zumindest was die öffentliche Wahrnehmung betrifft. Zurzeit ist daran logischerweise nicht zu denken. Denn Veranstaltungen, die ein größeres Publikum anlocken, bleiben noch bis mindestens Ende Oktober verboten. Dadurch bietet sich zugleich die Chance für eine etwas andere Premiere, die ebenfalls dem Coronavirus geschuldet ist. Am 5. August beginnt dort nämlich ein zweifellos spektakulärer Strafprozess. Und da angesichts von elf respektive vorerst sieben Angeklagten und einer Vielzahl von weiteren Beteiligten - in der Regel jeweils zwei Verteidiger, Staatsanwaltschaft, Berufsrichter und Schöffen, Dolmetscher, Gutachter und Wachtmeister - die Kapazitäten am Landgericht in der Ostanlage nicht ausreichen, wird dieser Umzug an bislang 14 Terminen erforderlich sein. "Soweit ich zurückblicken kann, ist das ein Novum", sagt der Geschäftsführer der Stadthallen GmbH, Sadullah Güleç, im Gespräch mit dem Anzeiger. Genutzt werde der komplette Saal.

Vor der Neunten Strafkammer unter Vorsitz von Dr. Klaus Bergmann müssen sich mehrere mutmaßliche Mitglieder eines Drogenhändlerrings verantworten. Sie sollen zwischen dem Spätsommer 2017 und Februar 2019 unter der Bezeichnung "Chemical Revolution" im "Darknet" einen Versandhandel für Drogen aller Art und in "erheblichen Mengen" betrieben haben. Dabei soll ein Umsatz von circa 560 000 Euro erzielt worden sein. Es geht unter anderem um mehrere Kilo an Cannabis, Kokain, Amphetamin, Heroin und Ecstasy. In einem Fall gehörten beispielsweise 5000 Ecstasy-Tabletten zur Lieferung, in einem anderen 50 Kilo Amphetamin, erläutert auf Anfrage die stellvertretende Pressesprecherin des Landgerichts, Beate Bremer. Die "hierarchisch strukturierte Tätergruppe" habe die Drogen in den Niederlanden organisiert und dann nach Deutschland transportiert, wo sie bundesweit an verschiedenen Orten gebunkert, portioniert und meist in kleineren Mengen an Kunden versandt worden seien. Die Abnehmer zahlten den Ermittlern zufolge in der Kryptowährung Bitcoin. Einer dieser Umschlagplätze soll eine Wohnung in Ortenberg (Wetteraukreis) gewesen sein; mit diesem Tatort erklärt sich auch die Zuständigkeit des hiesigen Landgerichts. Die Staatsanwaltschaft listet insgesamt 320 Einzeltaten auf, von denen wegen der Größe des Verfahrens ein Teil abgetrennt worden sei, so Bremer. Zunächst würden neun grundlegende Taten wie etwa das Einrichten des Onlineshops sowie das Beschaffen und Verkaufen der Drogen eine Rolle spielen, der Rest, also das einzelne Versenden, werde später erörtert.

Für gewöhnlich könne am Landgericht im größten Saal gegen acht Angeklagte gleichzeitig verhandelt werden, ergänzt die Sprecherin. Dort ließen sich dann allerdings die während der Corona-Pandemie geltenden Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen nicht mehr einhalten. Daher musste eine Alternative gesucht werden.