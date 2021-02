Konjunkturumfrage der IHK Gießen zeichnet düsteres Bild

Eine Reihe von Insolvenzen fürchtet die IHK. Foto: Mallmann/ AMP

GIESSEN - Das Schwanken zwischen Hiobsbotschaften und Hoffnungsschimmern ist zum Markenzeichen der Corona-Pandemie geworden: "Seit über zehn Jahren war die wirtschaftliche Lage nicht so schwach. Viele Unternehmen haben immense Probleme. Wenn dieser Trend nicht bald umgekehrt wird, kommt es zu einer Reihe von Insolvenzen", kommentiert Matthias Leder, IHK-Hauptgeschäftsführer, die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage, an der sich 375 Unternehmen aus Industrie, Bauwirtschaft, Handel und Dienstleistungen im IHK-Bezirk, der die Kreise Gießen, Vogelsberg und Wetterau umfasst, beteiligten. Die Befragung lief von Mitte Dezember bis Mitte Januar, wie die Industrie- und Handelskammer mitteilt.

Im Kreis Gießen hat sich der Klimaindex im Vergleich zum Herbst verringert: von 89,6 auf 85,4 Punkte. Rund jedes vierte Unternehmen bewertet die derzeitige Geschäftslage als schlecht, von einer guten oder befriedigenden Geschäftslage sprechen rund 73 Prozent.

Zwischen Industrie und Einzelhandel klafft eine große Lücke. Knapp 74 Prozent der Gießener Einzelhändler gehen von ungünstigeren Geschäften aus, in der Industrie erwartet dagegen jeder zweite Betrieb eine bessere zukünftige Geschäftslage, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. Weiter heißt es darin, dass sich die Lage für die Beschäftigten im Kreis Gießen verschlechtern könnte: Innerhalb Hessens führt Gießen die Rangliste der Kurzarbeit im Januar mit knapp vier Prozent an und verzeichnete damit einen Zuwachs gegenüber dem Vormonat laut dem Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur an der Frankfurter Goethe-Universität. In der IHK-Umfrage zeigt sich die gleiche Tendenz: Knapp 28 Prozent der Gießener Betriebe erwarten einen Rückgang der Beschäftigung, Industriefirmen sehen das ähnlich. Beim Einzelhandel ist die Tendenz mit 48 Prozent noch ausgeprägter.

Unter den Dienstleistern ist dagegen eine stabile Beschäftigungslage zu erwarten, in dieser Branche sind auch die Zukunftsaussichten gut. Der Klimaindex Dienstleistungen stieg auf 100,6. Grund dafür ist die zunehmende Digitalisierung, die eine gute Auftragslage bei vielen Dienstleistern mit sich bringt. Diese Tendenz hat sich durch die Pandemie noch verstärkt. Oftmals treten daher bereits Lieferverzögerungen durch die anziehende Nachfrage auf. Beeinträchtigt sind Dienstleister zurzeit allerdings sehr stark durch einen eingeschränkten Zutritt zu den Kunden. Der regionale Konjunkturklimaindex - er bildet Lagebeurteilung und Erwartungen ab - stürzte zum Jahresbeginn auf einen Wert von 87,3 ab. Damit erreichte der Index einen Negativrekord nach seinem absoluten Tiefpunkt im Frühjahr 2009. Damals lag er bei 71,6 Punkten.

Negativrekord

Auch im Vergleich zum Vorjahr ist ein deutlicher Einbruch zu verzeichnen. Anfang 2020 betrug der regionale Konjunkturklimaindex noch 107,9 - wobei die Schwelle von 100 Punkten den Übergang zwischen negativer und positiver Gesamtstimmung markiert. Hessenweit belief sich der Konjunkturklimaindex auf 94 Punkte, damit zeigt sich die hessische Gesamtwirtschaft im Vergleich zu den regionalen Betrieben etwas optimistischer, heißt es in dem Schreiben weiter. Im gesamten Bundesland bleiben die Beschäftigungs- und Investitionsabsichten angespannt, dies betrifft insbesondere das Gastgewerbe, die Reisewirtschaft und den stationären Einzelhandel ohne Lebensmittelverkauf. Die Ergebnisse des Corona-Gipfels Mitte Februar mit einer weiteren Verlängerung des Lockdowns bürden den Unternehmen eine weitere schwere Last auf. "Es sind jetzt Maßnahmen gefragt, die unsere Wirtschaft und Gesellschaft intelligent und digital schützen und die Grundrechte wieder in Kraft setzen", so der IHK-Chef weiter.

Auch wenn die aktuelle Lage immerhin von rund einem Viertel als gut bewertet wird, liegt der Optimismus brach. Lediglich 14 Prozent der befragten Unternehmen in den drei Landkreisen erwarten bessere Geschäfte. Eine ungünstigere Geschäftslage sehen knapp 38 Prozent auf sich zukommen. Diese pessimistischen Erwartungen sind branchenweit vertreten. In der Bauwirtschaft oder Industrie gehen die Befragten im Vergleich zur aktuellen Situation ebenfalls davon aus, dass sich ihre Lage verschlechtern wird. Besonders dramatisch ist die Situation in den Gaststätten. Fast alle Befragten berichten von Liquiditätsengpässen, jeder vierte Befragte gab an, vor einer drohenden Insolvenz zu stehen. Finanzielle Mittel für notwendige Einkäufe, um Betriebe nach einer Öffnung wieder ins Laufen zu bringen, fehlen. Hinzu kommt, dass durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht eine Bugwelle zu befürchten ist, die schließlich zu vielen Geschäftsschließungen führen wird. "Bei der Auszahlung der Hilfen hapert es", kritisiert Matthias Leder.

Die regionalen Einzelhändler sind ebenfalls frustriert. Mehr als jeder zweite (53 Prozent) geht von einem zukünftigen Negativverlauf seiner Geschäfte aus, die Zahl der Beschäftigten dürfte fallen (31 Prozent), Investitionen ebenfalls (52 Prozent). Als Risiken für die Entwicklung ihrer Betriebe nannten die Befragten in erster Linie die Inlandsnachfrage, gefolgt von den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen.

Für die Einzelhändler ist der immens wichtige Umsatzbringer Dezember nicht mehr aufzuholen. Auch in dieser Branche sind durch die Unsicherheit Einkäufe, die einen monatelangen Vorlauf haben, schwer planbar.

Risiken wie Fachkräftemangel und Arbeitskosten folgen im Einzelhandel mit großem Abstand. Eine Insolvenz fürchten unter den Einzelhändlern knapp sieben Prozent, von Liquiditätsengpässen sind knapp 16 Prozent betroffen. Abhilfe scheint die Digitalisierung dem Einzelhandel nur bedingt zu verschaffen. Nur einer von drei Einzelhändlern hat bislang digitale Vertriebskanäle über Onlineshops oder Plattformen aufgebaut, so die IHK.

Etwas aufgehellt ist die aktuelle Stimmung in der Industrie. Rund sieben von zehn Unternehmen bewerten die derzeitige Lage als gut oder befriedigend, eine Verbesserung gegenüber der Herbstumfrage (60 Prozent). Ein anderes Bild zeichnet sich allerdings unter den Zulieferern der Automobilindustrie ab. In manchen regionalen Automobilzuliefererbetrieben sind die Einbrüche aufgrund einer ausbleibenden Nachfrage, beispielsweise nach Produkten für Verbrennermotoren, gravierend, und eine Umstellung auf andere Produkte kann nur mittelfristig erfolgen. "Wichtig sind für die Betriebe jetzt die richtigen Signale aus der Politik", fordert der IHK-Chef. "Es fehlt zurzeit auf ganzer Linie eine Öffnungsperspektive, die der Wirtschaft Mut und Hoffnung verschafft." .