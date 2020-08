Kontrolle über Fahrzeug verloren

Jetzt teilen:

Gießen (lhe). Er wollte driften wie ein Rallye-Fahrer, doch dann verlor ein 18-Jähriger beim nächtlichen Üben auf einem Schulhof in Gießen im Stadtteil Kleinlinden die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Sitzbank. Mit Frontschaden floh der Fahranfänger, wie eine Polizeisprecherin am Montag über den Vorfall in der Nacht zum Sonntag berichtet. Als Driften wird das kontrollierte Übersteuern eines Fahrzeugs bezeichnet, bei dem das Heck ausbricht. Eine Polizeistreife fand auf dem Schulhof ein Nummernschild des mutmaßlichen Unfallfahrzeugs.

Kurz darauf meldete ein Zeuge ein Pannenfahrzeug auf der A45 zwischen Ehringshausen und Herborn. Hier stießen die Polizisten auf das stark beschädigte Auto, in dem außer dem 18-Jährigen vier Mitfahrer saßen. Da der junge Autofahrer, der erst vor kurzem seinen Führerschein erworben hat, nach Alkohol roch, gab es einen Alkoholtest, bei dem ein Wert von 1,26 Promille festgestellt wurde. An dem Fahrzeug war ein Schaden von mehr als 7000 Euro entstanden.