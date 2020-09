Konzertauftakt in Gießener Johanneskirche

Das Main-Barock-Orchester bei seinem Auftritt in der Johanneskirche. In der Mitte Schauspielerin Franziska Knetsch. Foto: Hahn-Grimm

GIESSEN. Für alle Beteiligten die pure Freude: In der Johanneskirche war am Wochenende das erste Konzert seit Ausbruch von Covid-19 zu hören. "Ich bin sehr, sehr froh, Sie wieder hier begrüßen zu dürfen", betonte Kantor Christoph Körber. Zum Auftakt waren die Musiker des in Gießen wohlbekannten Main-Barockorchesters Frankfurt unter der Leitung ihres Konzertmeisters Martin Jopp zu Gast. Das Barock-Ensemble stellte diesmal Werke von drei hierzulande eher unbekannten Franzosen aus der Zeit von Ludwig XIV. vor. Angereichert durch Briefe der Herzogin Lieselotte von der Pfalz, lebendig und anschaulich vorgetragen von der Marburger Schauspielerin Franziska Knetsch. Das Motto des Abends: "Madame sein ist ellendes Handwerk".

Geboten wurde ein im Grunde sehr weltlicher Abend rund um die Gärten von Versailles und die Gepflogenheiten des französischen Hochadels. Gemeinsam mit Schauspielerin Knetsch entführen die Musiker die Zuhörer an den Hof des Sonnenkönigs Luis XIV. Dorthin wurde die pfälzische Prinzessin Lieselotte 1671 verheiratet. Da ihr Gemahl Philipp von Orléans sich allerdings mehr für Männer interessierte, verlief die Ehe wenig glücklich, wie sich den circa 5000 überlieferten Briefen entnehmen lässt, die Lieselotte in die Heimat schrieb. Teils derb, teils humorvoll, schildert sie darin das Hofleben.

Auch die Musik ist eng mit der höfischen Kultur in Versailles verbunden, mit Zeremonien und Pomp, mit prächtiger Architektur und Gestaltung der Gärten .So war im Konzert zunächst die Ouvertüre aus "Le Canale de Versailles" zu hören, geschrieben von Andre Danican Philidor dem Älteren (1647 - 1730). Es folgten Wassermusiken; in deren melancholische Moll-Klänge von Air und Sarabande schon bald Kriegslärm einbrach: ein kontrastreiches Programm, vom Orchester transparent und einfühlsam präsentiert. Im Mittelpunkt standen die vier Violinisten Martin Jopp, Adam Lord, Marie Verweyen und Katarina Ozaki, ihnen zur Seite Ursula Plagge-Zimmermann und Alexandra Wiedner-Lorenz (Viola), Katie Stephens (Violoncello), Christian Zincke (Violone) und Henrike Seitz am Cembalo.

Das Main-Barockorchester Frankfurt versteht es seit fast 20 Jahren, sein Publikum für die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts zu begeistern. Das hohe Maß an Musikalität, Virtuosität und die Spielfreude sorgen für internationale Anerkennung. So ist das Ensemble bei renommierten Konzertreihen sowie regelmäßig in Gießen zu erleben.

Wunderschön harmonische Klänge und Tanzrhythmen präsentierten die Musiker im folgenden "Concerto Comique" von Michel Corrette (1709 - 1795). Herausragend waren die kleinen Solopartien und musikalischen Dialoge zwischen erster Geige und Viola. Einen ganz anderen Ton schlägt Corrette in der Folge mit seinem Totengeläut "Carillon des Morts" ein. Doch wie immer die Stimmung auch ausfiel, nach jedem einzelnen Satz gab es einen weiteren Briefabschnitt zu hören. Franziska Knetsch ging ganz in ihrer Rolle auf und verstand es mit viel Feingefühl, das Publikum um 300 Jahre zurückzuversetzen.

Die Musik leistete dazu einen zentralen emotionalen Beitrag. Michel-Richard Delalandes "Les Fontaines de Versailles" von 1683 feiert die grandiosen Wasserspiele im Schlosspark. Das Werk ist (wie auch Philidors "Canale de Versailles) ein groß angelegtes höfisches Unterhaltungsstück. Dazu zählen szenische Festkantaten mit reicher Beteiligung des antiken Götterhimmels, die ein barockes Gesamtkunstkunstwerk mit Chören, Solisten und Tänzern entstehen lassen. Auf dem Programm der Frankfurter standen aus beiden Werken zusammengestellte Orchestersuiten.

Das Publikum sah einen hochinteressanten Auftritt, künstlerisch auf hohem Level präsentiert, dementsprechend fiel auch der Applaus des Publikums aus, das so lange auf Live-Darbietungen verzichten musste. Als Zugabe gab es das "2eme Airs Bourée" aus "Le Canale de Versailles" ein zweites Mal.