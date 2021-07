Konzertreihe "Füreinander unterwegs" macht in Gießen Station

Swing und gute Laune: die Original Blütenweg-Jazzer. Foto: Moor

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - 1945 gegründet, feiert das Land Hessen seinen 75. Geburtstag. Nach einem sehr beschwerlichen 2020 und in einem weiterhin herausfordernden aktuellen Jahr, welches manchen Menschen noch mehr Entbehrungen abverlangte als andere, möchte die Landesregierung denjenigen, die besonders unter Einschränkungen litten, einen Grund zur Freude geben. Daher finden seit dem 1. Juni hessenweit kleine Freiluft-Konzert vorwiegend in Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen statt. 75 sind geplant.

Im Rahmen dieser Konzertreihe "Füreinander unterwegs - 75 musikalische Begegnungen" traten nun "Die Original Blütenweg-Jazzer" im Albert-Osswald-Haus der Awo Gießen auf. Prominente Gäste waren Ministerpräsident Volker Bouffier und Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Da die Auswahl der Einrichtungen, in denen die Konzertreihe stattfindet, auf Vorschläge erfolgte, freute sich das Albert-Oswald-Haus sehr, dank Bouffier diese Veranstaltungen ausrichten zu können. Der Garten des Seniorenzentrums war festlich mit Lampions geschmückt, und Bewohner, Mitarbeiter und Ehrenamtler wippten zu der Musik der Kapelle aus Bensheim mit, die ihre Instrumente dem Anlass entsprechend teils mit dem Hessischen Landeswappen geschmückt hatte.

Kleine Talkrunde

Jens Dapper, Geschäftsführer der Awo Gießen, begrüßte das Publikum und freute sich scherzend, dass Bouffier nicht jedes bekannte Gesicht begrüßt habe, sonst hätte er sicher eine Stunde gebraucht. "Hesse ist, wer Hesse sein will", zitierte er eine Ansprache des Ministerpräsidenten und dass diese Aussage auch zur Awo passe, die Menschen mit unterschiedlichsten Biografien aufnehme. Die musikalische Darbietung wurde ergänzt durch eine kleine Talkrunde zum Thema "Miteinander in der Pandemie". Bouffier freute sich zunächst, dass wieder persönliche Begegnungen stattfinden könnten, mahnte jedoch gleichzeitig, dass man weiterhin vorsichtig bleiben solle, da die Pandemie noch nicht überstanden sei. Seine Hauptbotschaft war daher auch, dass sich bitte jeder impfen lassen möge, der es könne. Er betonte, dass es wichtig sei, in einer Pandemie zusammenzuhalten und respektvollen Umgang und Zusammenarbeit trotz unterschiedlicher Ansicht möglich sei.

Fotos Swing und gute Laune: die Original Blütenweg-Jazzer. Foto: Moor Volker Bouffier hat Präsente dabei: Unter anderem überreicht er den "Hessenlöwen" an Einrichtungsleiterin Tanja Ströher. Foto: Moor 2

Besonders ältere Menschen hätten die vergangenen Monate sehr duldsam ausgestanden, ihnen gebühre genauso viel Respekt wie jenen, "die den Laden am Laufen gehalten hätten". Auch Grabe-Bolz wies darauf hin, dass die Arbeit von Pflegekräften lange nicht wahrgenommen und schon gar nicht gewertschätzt worden sei. Es sei an der Zeit, dass dies endlich stattfinde: "Klatschen allein reicht nicht aus." Wenn sich alle verantwortlich verhielten, könne man bald bei ähnlichen Veranstaltungen zusammensitzen, hoffte die OB.

"Klatschen reicht nicht"

Bei der Awo sei man "mitten im Sturm" gewesen, resümierte Dapper die vergangenen Monate, habe aber trotz vieler Tränen gekämpft und ein lebenswertes Umfeld für die Bewohner geschaffen: "Krise geht nur gemeinsam!" Für die nächsten 75 Jahre wünscht sich der Ministerpräsident schlicht, "dass es jedem gut geht!" Dass Hessen so ein starkes Land ist, sei vor allem denen zu verdanken, die es nach dem Krieg aufgebaut hätten. Damals hätte man bestehende Not bewältigt. Nun gehe es darum, eine Zukunft zu gestalten, in der Respekt und Frieden bewahrt werden.