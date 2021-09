Kooperation mit Limburger Jugendherberge

Jetzt teilen:

GIESSEN/LIMBURG - (red). Das Land Hessen kooperiert mit der Jugendherberge Limburg. Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen werden kurzfristig und zunächst bis Ende November in der Unterkunft untergebracht. Mit der Anmietung wird den aktuellen Anforderungen der Corona-Pandemie Rechnung getragen. Bis zu 120 Personen können in den Räumlichkeiten der Jugendherberge Limburg Platz finden. Untergebracht werden dort in der Woche ab 13. September vor allem Familien, die eine 14-tägige Quarantäne absolviert haben und aktuell frei von Symptomen sind. Die Einrichtung wird vom Regierungspräsidium Gießen betrieben. Die Behörde erhält dabei Unterstützung von Dienstleistern, die sich beispielsweise um die medizinische Versorgung oder den Sozialdienst kümmern. Die Verpflegung wird nach den allgemeinen Vorgaben für Erstaufnahmeeinrichtungen von der Jugendherberge selbst sichergestellt.