Koordinationskreis von "Gießen 2035Null" erwartet Schub für die Stadt

GIESSEN. Die Corona-Krise bestimmt derzeit die politische Debatte. "Wir alle stehen aktuell unter dem Eindruck einer tiefgreifenden Krise, die in dieser Ausprägung und zu diesem Zeitpunkt wohl niemand vorhergesehen hat. Die ökonomischen Aufwände zur Bewältigung dieser Krise weltweit sind immens und noch nicht annähernd zu bemessen. Die temporären Einschränkungen unserer Bürgerrechte waren bis vor Kurzem unvorstellbar", meinen Lutz Hiestermann vom Verein "Lebenswertes Gießen", Gerhard Keller von Extinction Rebellion und Johannes Rippl von der Arbeitsgruppe Solarenergie von 2035Null. Im Namen des Koordinationskreises von "Gießen 2035Null" betonen die drei jedoch, dass der Klimaschutz auch in der Corona-Krise keinesfalls zu kurz kommen dürfe. Denn: "Bei allen Parallelen, die wir zwischen der Corona-Krise und der Klimakrise erkennen können, muss ein wesentlicher Unterschied hervorgehoben werden: Während es bei der Corona-Krise - wann und wodurch auch immer - ein 'Danach' und ein neues 'Normal' geben wird, gibt es das in der Klimakrise nicht. Ein Kollaps des Weltklimas wäre irreversibel und würde die Grundlagen der menschlichen Existenz dauerhaft zerstören."

Fridays for Future, Verkehrswendeinitiativen, Bürgerantrag "Gießen 2035Null": Bis zur Pandemie ist der Schutz des Klimas das beherrschende Thema gewesen, auch in Gießen. Hiestermann, Keller und Rippl appellieren in ihrem Beitrag, das Thema wegen seiner Brisanz - der nächste Dürresommer werde bereits für dieses Jahr prognostiziert - wieder stärker in den Vordergrund zu rücken. Es müssten alle "Anstrengungen unternommen werden, um den erforderlichen grundlegenden Wandel auch in Gießen voranzutreiben. In der Energieversorgung, der Stadtplanung und insbesondere in der Verkehrsplanung kann die Stadt sehr wohl viel aus eigener Kraft bewegen - wenn sie denn nur will", so die drei. Die Umsetzung der Klimaneutralität im Jahr 2035 werde die Stadt verändern und mehr Lebensqualität schaffen. Die Gruppe verweist auf dann saubere und gesunde Luft, die weniger anfällig für Lungenkrankheiten wie Covid-19 mache. Neben weniger Lärm und Gefahren durch den motorisierten Individualverkehr zählten auch mehr Grünflächen zu den Vorteilen. Sie kühlten und verschönerten die Stadt.

Hiestermann, Keller und Rippl prognostizieren im Fall der Klimaneutralität für 2035 darüber hinaus "eine gestärkte Stadtgesellschaft, die ihr Zusammenleben aktiv mitgestaltet und sich noch viel stärker mit ihrer Stadt identifiziert". Voraussetzung sei allerdings, dass die Stadtregierung auch das Klimabündnis endlich aktiv einbeziehe und die Planung aus der Verwaltung stärker in die Stadtgesellschaft hinein verlagere - ein zentrales Mittel hierfür sei die Einrichtung eines Reallabors, das in anderen Städten ein hervorragender Ansatz zur Vernetzung von Bevölkerung, Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik sei. Die Autoren erwarten dadurch einen Innovationsschub für Gießen mit einer zukunftsorientierten Wirtschaft in klimagerechten Branchen, die langfristig Arbeitsplätze sichern und der Universitätsstadt einen Wettbewerbsvorteil verschaffen werde.

Um diese Ziele zu erreichen, gelte es jetzt, die Weichen zu stellen. "In Neubaugebieten dürfen ausschließlich klimaneutrale oder gar klimapositive Gebäude gebaut und auch der Gebäudebestand muss entsprechend nachgerüstet werden. Dazu bedarf es auch Investoren, die ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und ihre Grundstücke unter Berücksichtigung des Klimaneutralitätsbeschlusses entwickeln, statt einfach weiterzumachen wie bisher", so die drei Akteure von "Gießen 2035Null". Eine nachhaltige Verkehrswende müsse verstärkt auf Öffentlichen Personennahverkehr sowie Rad- und Fußverkehr setzen.

Noch eine Maßgabe für das Klimaschutzziel: "Ohne eine Straßenbahn wird dies nicht erreichbar sein. Ein weiterer Ausbau der Straßen für den Autoverkehr ist nicht zielführend. Die vierspurige Planung der Adenauerbrücke für den Pkw-Verkehr ist ein Relikt aus dem 20. Jahrhundert, das in einem 2035Null-Gießen keinen Sinn ergibt." Daneben müsse die Energiepolitik konsequent in Richtung regenerativer Energien vorangebracht werden. "Die Stadtwerke müssen kurzfristig ihren Bezug von Kohlestrom vollständig einstellen und gemeinsam mit den Bürgern in die Produktion von erneuerbarem Strom und Wärme einsteigen", heben Hiestermann, Keller und Rippl hervor, "zumal viele Bürgerinnen und Bürger sich daran gerne beteiligen würden." Auch gelte es, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln aus der Region mit städtischer Unterstützung verstärkt in den Fokus zu rücken. Die Potenziale der Digitalisierung solle man für das Klimaschutzziel nutzen, während die Ansiedlung von Unternehmen, die das Ziel konterkarieren, nicht mehr unterstützt werden dürfe. "Natürlich sprechen wir hier von einer Herkulesaufgabe, der wir uns alle stellen müssen. Aber klar ist auch: Die Konsequenz aus der aktuellen Situation kann und darf nicht lauten, dass wir uns Klimaschutz nicht leisten können, sondern dass wir uns keinen Klimaschutz nicht leisten können", resümieren Hiestermann, Keller und Rippl. Gegen das Corona-Virus könne und werde man einen Impfstoff entwickeln. Gegen die Klimakrise gebe es eine solche Lösung allerdings nicht.