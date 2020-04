Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Zwischen zwei jungen Männern ist am Dienstag gegen 21.30 Uhr ein Streit in der Buslinie 1 offenbar eskaliert. Der Bus war gerade in der Grünberger Straße unterwegs, als ein 30-Jähriger somalischer Asylbewerber einem 18-jährigen Kongolesen eine „Kopfnuss“ gab. Ein Verfahren wurde eingeleitet.