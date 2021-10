Kostendrittelung eine gute Formel

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Wenn Gießen bis 2035 klimaneutral werden soll, wird das nur mit einer schnelleren Sanierung und Dämmung von Altbauten sowie neuen, energiesparenden Häusern gelingen. Aber dabei muss darauf geachtet werden, dass keine neuen Mehrbelastungen für die Mieterinnen und Mieter entstehen" lautet die Position des Mietervereins zu den anstehenden Maßnahmen beim klimagerechten Umbau der Stadt. "Die Drittelung der Kosten zwischen Mietern, Vermietern und dem Staat ist eine gute Formel, die die Lasten zwischen allen Beteiligten gerecht verteilt."

Neubauten müssen künftig im Null- oder Plusenergiehaus-Standard gebaut werden. Das heißt, dass ein Gebäude nicht mehr Energie verbrauchen darf, als es zum Beispiel mithilfe von Sonnenenergie auf dem Dach produziert. Oder dass im noch besseren Fall sogar selbst erzeugter Strom übrig bleibt und eingespeist werden kann. Das zentrale Instrument der Stadt sollte ein sogenannter "Klimafahrplan" für alle künftigen städtebaulichen Planungen werden. Der muss auch gelten, wenn mit einem Bebauungsplan neues Baurecht geschaffen wird. Konzepte für Energie, Mobilität und Stadtklima sollen dabei verpflichtend sein, ebenso Fotovoltaik-Anlagen.

"Den großen privaten Wohnungsbestand in der Stadt zu sanieren, ist eine Mammutaufgabe, doch hier schlummern riesige CO 2 - Einsparpotenziale", sagt der Mietervereinsvorsitzende Stefan Kaisers. "Die städtische Wohnungsgesellschaft Wohnbau GmbH muss mit gutem Beispiel vorangehen und die Sanierungsquote ihrer Gebäude auf vier Prozent erhöhen. Zu prüfen ist aber, ob diese Zahl überhaupt reichen wird, um 2035 klimaneutral zu werden. Vor allem muss die Förderung der energetischen Modernisierung im privaten Wohnungsbestand in den Mittelpunkt rücken. Auch hier ist das Vier-Prozent-Ziel anzustreben, was eine große Anstrengung bedeutet".

Beim Energiestandard für Neubauten sei auch heute schon die Kälteversorgung mit einzubeziehen, da zukünftig die Sommer immer heißer werden und Gebäude von innen gekühlt werden müssten.

Aus Sicht des Mietervereins ist es wichtig, sich weiter intensiv Gedanken darüber zu machen, wie es gelingen kann, dass auch das klimagerechte Wohnen bezahlbar bleibt.