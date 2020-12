Kostenexplosion sorgt im Gießener Schulausschuss für Diskussion

Lernen in der Zukunft: So wird für die Jahrgänge 5 und 6 der GGO das künftige Klassenzimmer aussehen. Foto: Schäfer

GIESSEN - Das Klassenzimmer von morgen - genau gesagt ab dem Frühjahr 2022 - sieht für die Klassen 5 und 6 an der Gesamtschule Gießen Ost (GGO) völlig anders aus als derzeit. So gab es nichts zu meckern an der neuen Konzeption des Schulunterrichtes bei den Sitzungsteilnehmern des Ausschusses für Schule, Bildung und Kultur, denen Schulleiter Dr. Frank Reuber und Projektleiter Jörn Horn vom städtischen Hochbauamt das "neue, offene Lernen" anhand eines Musterraumes vorstellte.

Dagegen bestand erheblicher Diskussionsbedarf bei der fortgeschriebenen Kostenermittlung des Magistrates bezüglich des Bau- und Finanzierungsbeschlusses zum ersten Bauabschnitt (Osttrakt der Schule). Die vom Hochbauamt Ende 2018 mit 6,23 Millionen Euro berechneten Baukosten sind auf 13,55 Millionen Euro gestiegen. Das heißt, dass sie sich mehr als verdoppelt haben., ein Plus von 116 Prozent. Und das muss noch nicht unbedingt das "Ende der Fahnenstange" bedeuten, denn die eine oder andere Ausschreibung läuft noch, sodass die Kosten für diese noch nicht vergebenen Gewerke auf Schätzungen beruhen.

Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser erläuterte die Kostensteigerungen im Einzelnen. Das Schulgebäude sei in hohem Maße sanierungsbedürftig gewesen. Dies betreffe nicht nur das Energetische. Auch sei der Trakt total verbaut und hätte umstrukturiert werden müssen. Die Mensa habe nur als Provisorium bestanden. Ihren Ausführungen zufolge beruhte die damalige Kostenschätzung auf Kennwerten aus einer Datenbank für durchschnittliche Schulgebäude. Nicht nur die zu sanierende Bruttogeschossfläche wuchs durch eine Umplanung um fast 20 Prozent; von 3600 auf 4200 Quadratmeter, bedingt durch die vorgenommene Einbeziehung der Tiefgarage. Hier werden Technik-, Lager- und Archivräume geschaffen. Auch ist dadurch eine große und leicht erreichbare Fahrradgarage machbar. Kostensteigerung: 1,27 Millionen Euro.

Asbesthaltige Spachtelmasse in sämtlichen Bodenbelägen wurden unerwartet entdeckt, deren Beseitigung 310 000 Euro verschlingt. Weitere Kosten rufen hervor: eine flächendeckende Brandschutzertüchtigung in den Decken (340 000 Euro), zusätzlichen auflagenbedingte Brandschutzmaßnahmen (350 000 Euro), statische Ertüchtigung und ergänzende Rohbauarbeiten (950 000 €), nachhaltige Gebäudekühlung durch Betonkernaktivierung und Nachtluftspülung (270 000 Euro), haustechnische und bauliche Provisorien in den Bestandsgebäuden (250 000 Euro). Nicht in der ersten Kostenschätzung enthalten waren mit 290000 Euro die raumteilenden Schrankelemente in den Obergeschossen, die wesentlicher Bestandteil des pädagogischen Konzeptes der Lernlandschaften und der Innenraumgestaltung darstellen. Auch waren die Kosten in Höhe von 300 000 Euro für die Ausstattung der zwölf Klassenräume, des Lehrerzimmers und der neuen Verwaltung nicht erfasst worden.

Neu sind auch die 500 000 Euro für den Posten der Außenanlagen und notwendiger Infrastrukturmaßnahmen. Die Anschaffung der Interimsschule statt einer Mietcontaineranlage verschlingt statt einer Million nun 930 000 Euro mehr. Baugrundverbesserung, Wege- und Infrastrukturkosten sowie eine zusätzliche Feuerwehrumfahrt schlagen mit insgesamt 560 00 Euro zu Buche. Die Stadträtin: "Wir waren von den vielen Kostensteigerungen auch überrascht."

Dies wollte Heiner Geißler (FW) so nicht stehen lassen. "Überrascht? Dann kann man sich die erste Kostenschätzung auch sparen", polterte er, der im Beruf als Bausachverständiger tätig ist. "Spätestens Ende 2018 hätte Ihnen ein Licht aufgehen müssen." Gerhard Merz (SPD) konterte: "Ich bin nicht überrascht. Ist immer so. Halt unerfreulich." Christine Wagener (CDU) mahnte eine Fotovoltaikanlage für das Dach an. Einig war man sich abschließend, dass noch weiterer Beratungsbedarf besteht

Zu Beginn der Sitzung besichtigten die Anwesenden den weitgehend bereits eingerichteten Musterraum eines Lernhauses. Für Frank Reuber steckt "eine Menge Herzblut" in dem Projekt. "Es ist für die nächsten 30 Jahre, in denen die Schüler hier lernen und leben sollen, sich Kompetenzen für ihr späteres Leben aneignen." Jeweils sechs Lernräume für die Fünft- und Sechsklässler sind auf zwei Stockwerken vorgesehen. Vieles an dem Konzept ist neu und anders als bisher.