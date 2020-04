Kostenfallen im Vorfeld erkennen

Bei Werbe-Anrufen, in denen von vermeintlichen Gewinnspielen die Rede ist, ist Vorsicht geboten. (Symbolfoto: dpa)

GIESSEN - GIESSEN (rsc). Eigentlich wollte die Verbraucherzentrale in der Südanlage an jenem Tag über Kostenfallen im Verbraucheralltag informieren. Ebenso mit einer Ausstellung über „Abzocke“ oder einem Vortrag und kostenfreien Informationsgesprächen zu typischen Kostenfallen. Anstatt des wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Vortrages nutzte Susanne Pertermann, leitende Beraterin der Verbraucherzentrale Hessen in Gießen, die Tagespresse, um über die häufigsten Verbraucherfallen zu informieren.

Hinter den billigsten Schnäppchen und den größten Gewinnversprechen stecken oft üble Tricks, mit denen gutgläubigen Verbrauchern das Geld aus der Tasche gezogen werden soll. Ob zu Hause, unterwegs, am Telefon oder im Internet – überall sind Verbraucher gefordert, sich vor unseriösen Angeboten zu schützen. So ist einer Verbraucherin aus Hessen bei einem Werbe-Anruf mitgeteilt worden, dass sie am dm-Gewinnspiel auf Instagram teilgenommen und einen Rewe-Einkaufs-Gutschein im Wert von 100 Euro gewonnen hätte. Zum Datenabgleich würde sie gleich einen weiteren Anruf erhalten. Ob sie damit einverstanden sei, wurde sie gefragt. In diesem zweiten Telefonat wurde ihr ein Zeitschriften-Abo angeboten. Sie erfuhr, dass sie den Rewe-Gutschein nur erhalte, wenn sie das Abo abschließt. Trotzdem die Frau keinen Fernseher besaß, bestellte sie in ihrer Aufregung jedoch trotzdem die Hörzu.

Nicht immer erfolgreich

„Das ist nur einer von vielen Fällen, die uns tagtäglich erreichen“, sagt Pertermann. „Immer wieder schildern uns Verbraucher, wie sie auf die eine oder andere Art übers Ohr gehauen wurden. Mich ärgert so etwas. Oftmals können wir die Verträge rückgängig machen und das Geld zurückholen.“ In der Beratungsstelle Gießen wird Verbraucherschutz ganz groß geschrieben. Das gesamte Team hilft gerne und macht sich stark für die Verbraucher aus Gießen und Umgebung. Doch nicht immer sind die Verbraucherschützer erfolgreich. „Es gibt auch Fälle, in denen es keine rechtlichen Möglichkeiten gibt. Die Verbraucher sind dann oft enttäuscht. Umso wichtiger ist es, typische Kostenfallen schon im Vorfeld zu erkennen. Dann lassen sich Ärger vermeiden und Geld sparen“, erklärt Susanne Pertermann weiter.

So bietet gerade der Online-Handel ein großes Potenzial für Kostenfallen und Ärger bei Verbrauchern. Grund dafür sind Vermittlungsportale, die nichts anderes tun, als Käufern und Verkäufern einen digitalen Marktplatz zur Verfügung zu stellen. Da kommt die bestellte Ware entweder sehr spät, mangelhaft oder gar nicht an. Das Geld ist aber längst bezahlt. Und der Ärger vorprogrammiert. Verbraucher haben dabei meistens das Nachsehen. Denn nicht nur die Vermittlungsportale, sondern auch die Verkäufer, die hier ihre Waren anbieten, sitzen im außer-europäischen Ausland. Nicht alle Menschen, die bei einer Vermittlungsplattform einkaufen, wissen das. „Wer bei einem verlockenden Angebot schnell zugreift, merkt außerdem nicht so leicht, dass der eigentliche Verkäufer zum Beispiel in China sitzt“, so Pertermann weiter. „Das wird dann zum Problem, wenn die Ware mangelhaft geliefert wird.“ Denn das 14-tägige Widerrufsrecht, das Verbraucher im Online-Handel haben, gilt nur gegenüber dem Verkäufer, nicht gegenüber den Vermittlungsplattformen. Verbraucherrechte wie Widerruf oder Gewährleistung sind nicht durchsetzbar, wenn der Verkäufer im weit entfernten Ausland sitzt.

Pertermann empfiehlt deshalb, vor einer Online-Bestellung zuerst auf der Website nachzuschauen, ob es ein Impressum gibt. Dort steht, wer die Seite betreibt. Um herauszufinden, ob der Seitenbetreiber auch der Verkäufer ist oder ob er nur als Vermittler tätig wird, empfiehlt sich ein Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wer sich unsicher ist, sollte besser von Bestellungen aus dem Ausland absehen. Gleiches gilt, wenn die Seiten kein Impressum haben.

Die fünf häufigsten und größten Kostenfallen sind, dass sich plötzlich der Energieanbieter ändert, Vertragslaufzeiten zu lange sind, unerlaubte Telefonwerbung, dass Inkassokosten häufig zu hoch sind und das Geschäft mit den Notdiensten.