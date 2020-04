Kostenfreies Hessenticket

Die Lebenshilfe Gießen übernimmt die Kosten für das "Schülerticket Hessen" ihrer FSJler. Foto: Lebenshilfe/David Maurer

GIESSEN (chn). Etwa 60 junge Menschen im Alter von 16 bis 26 Jahren entscheiden sich jedes Jahr für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Lebenshilfe Gießen. Um den hohen Stellenwert und die Wertschätzung zu unterstreichen, die FSJler bei der Lebenshilfe besitzen, übernimmt das gemeinnützige Unternehmen fortan die Kosten für das "Schülerticket Hessen". Dieses ist für den Bus- und Bahnverkehr der drei Verkehrsverbünde RMV, NVV und VRN für ein Jahr in ganz Hessen gültig.

"Jugendliche und junge Erwachsene, die sich im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres engagieren, bedeuten eine große Bereicherung für die Lebenshilfe Gießen", so Dirk Oßwald, Vorstand der Lebenshilfe Gießen. Einsatzstellen bietet die Lebenshilfe unter anderem in Gießen, Garbenteich, Linden, Lich, Reiskirchen und Lollar, zudem noch an einigen weiteren Standorten innerhalb des Landkreises. Seit letztem Jahr ist es außerdem möglich, dass Menschen mit Handicap ein Inklusives FSJ bei der Lebenshilfe Gießen absolvieren.

Online-Bewerbungen für ein FSJ bei der Lebenshilfe Gießen sind unter www.lebenshilfe-hessen.de/de/fsj/lebenshilfe-fsj.html möglich. Interessierte können sich zudem an Detlef Senft (06404/804-272, d.senft@lebenshilfe-giessen.de) wenden.