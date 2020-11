Kostenlose Infos zum digitalen Nachlass

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Verbraucherzentrale Hessen bietet im Dezember zwei kostenlose Online-Vorträge, um Verbraucher rund um die Themen Betreuungsverfügung und digitalen Nachlass zu informieren. Übers Internet folgen die Teilnehmenden den Vorträgen. Fragen können der Expertin über einen Chat gestellt werden. Die Teilnahme ist nach Anmeldung (www.verbraucherzentrale-hessen.de/online-seminare-he) kostenlos möglich.

Amtsgericht entscheidet

Am Dienstag geht es von 17 Uhr bis 18 Uhr um das Thema „Betreuungsverfügung“. Fehlt es an einer Vorsorgevollmacht oder ist diese unwirksam, entscheidet das Amtsgericht, wer die gesetzliche Vertretung einer Person übernimmt, die nicht entscheidungsfähig ist. In der Mehrheit sind dies nicht Familienangehörige, sondern außenstehende Dritte. Wer bestimmte Vorstellungen darüber hat, wer im Falle der Entscheidungsunfähigkeit gesetzlicher Vertreter sein soll, kann dies in einer Betreuungsverfügung regeln , gebenenfalls auch ergänzend oder alternativ zu einer Vorsorgevollmacht.

Online-Übersicht anfertigen

Am Donnerstag geht es von 17 Uhr bis 18 Uhr um „Digitale Vorsorge- und Nachlassregelung“. Online-Accounts gehören zur Erbmasse. Das bedeutet, dass die Erben darüber entscheiden, ob die Accounts abgewickelt, gelöscht oder in einen Gedenkstatus versetzt werden. Wer möchte, dass das eine andere Person entscheidet, kann dies in seinem Testament oder in einer Ergänzung zur Vorsorgevollmacht regeln. Eine Übersicht über vorhandene Accounts und die dazugehörigen Passwörter erleichtert den Erben oder der beauftragten Person die Arbeit.