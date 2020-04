Kreativ statt reaktiv leben: "Gießener Wissensforum" mit Leander Greitemann

Greitemann

GIESSEN"Unsere Denkmuster bestimmen, wie wir die Welt sehen. Unser Hintergrund prägt, wie wir sie wahrnehmen", sagt Leander Govinda Greitemann. Daher würden "wir die Welt nicht sehen, wie sie ist, sondern wie wir sind". Der Experte für kreatives Mindset, der sich auch als Autor, Snowboarder und Musiker einen Namen gemacht hat, möchte am Dienstag, 21. April, ab 19.30 Uhr beim "Gießener Wissensforum" die Teilnehmer von einem Perspektivenwechsel überzeugen. "Erleben Sie, was passiert, wenn Sie Gewohnheiten brechen und Neues wagen - frei von Bewertungen und Beurteilungen", lädt Greitemann ein. Erstmals in der Geschichte der Veranstaltungsreihe von Gießener Anzeiger, Volksbank Mittelhessen und Agentur Sprecherhaus findet das Ganze wegen der Corona-Pandemie als Video-Livestream im Internet statt. Im Anschluss an den Vortrag können die Zuschauer Fragen an Greitemann stellen. Wir haben das jetzt schon mal getan.

Herr Greitemann, erstmals beim "Gießener Wissensforum" gibt es einen Video-Livestream: Haben Sie Erfahrungen mit diesem Format, wie bereiten Sie sich darauf vor?

Ich habe viel Erfahrung vor der Kamera, zum Beispiel durch die Aufzeichnung von Online-Video-Kursen. Aber "live on stage" vor mehreren Hundert virtuellen Zuschauer*innen zu sein, wird auch für mich ein Perspektivenwechsel. Normalerweise gehe ich sehr stark auf die Energie im Raum ein. Schaue ich in verwirrte Gesichter, kann ich nachfragen, weitere Beispiele spendieren. Sehe ich viele nickende Köpfe, weiß ich, dass ich die richtige Sprache spreche. Ich werde also neue Wege finden - die Teilnehmer*innen dürfen gespannt sein.

Sie nennen sich "Experte für kreatives Mindset" - was ist eigentlich darunter zu verstehen? Wie sind Sie dazu geworden, was ist Ihr beruflicher und privater Werdegang?

Beim "kreativen Mindset" geht es darum, sein Leben kreativ statt reaktiv zu gestalten. Sich nicht als Opfer der Umstände zu betrachten, sondern mit Gelassenheit und spielerischer Experimentierfreude die Herausforderungen des Alltags zu meistern. Schon seit meiner Jugend fasziniert mich Lebensphilosophie, meinen ersten interaktiven Impulsvortrag habe ich im Ethikunterricht über die uralten asiatischen Weisheiten des Tao gehalten. Während meines Studiums (Soziologie, Philosophie, BWL) habe ich mit dem Institut für angewandte Kreativität angefangen, Trainings und Seminare zu geben. Dort bin ich bis heute Partner.

Sie empfehlen, "vorgefertigte Überzeugungen, Konzepte und Denkmuster außen vor zu lassen, um kreativer und gelassener durchs Leben zu navigieren". Leben und denken die meisten von uns etwa in zu engen Bahnen, und machen wir uns damit vieles schwerer und komplizierter, als es eigentlich sein müsste?

Ich bin davon überzeugt, dass 99 Prozent der Probleme, die wir im Alltag erleben, kopfgemacht sind. Und eigentlich wissen wir das auch. Epiktet sagte bereits vor 2000 Jahren: "Es sind niemals die Dinge, die den Menschen beunruhigen, sondern die Meinungen über die Dinge." Wir glauben zu viele von den (Grusel-)Geschichten, die wir uns selbst tagtäglich erzählen. Diese festen Überzeugungen hindern uns daran - häufig begleitet von Unsicherheit oder Angst -, jene Dinge zu tun, die uns wirklich wichtig sind.

Ein weiterer Rat von Ihnen lautet, "Perspektive wechseln, mit Gewohnheiten brechen und Neues wagen": Wenn das nur so einfach wäre. Was sollten die ersten Schritte auf diesem Weg sein?

Der erste Schritt ist immer das Bewusstmachen. Zunächst dürfen wir unsere, meist unbewussten Glaubenssätze und Verhaltensweisen urteilsfrei beobachten. Wichtig ist es, dabei nicht in den Widerstand zu gehen. Denn Druck erzeugt Gegendruck und so verhärten wir ungeliebte Verhaltens- und Denkweisen durch unsere innere Ablehnung. Zur konsequenten Umsetzung neuer Gewohnheiten können klare Vereinbarungen mit sich selbst helfen. Neujahrsvorsätze scheitern oft auch an ihrer vagen Formulierung oder losen Vereinbarung.

Was werden Ihre Zuschauer nach dem Vortrag besser können oder mehr wissen als zuvor?

Die Zuhörer*innen bekommen Ideen und Impulse für einen kreativeren und gelasseneren Umgang mit den Herausforderungen des Lebens. Hierfür werden wir gemeinsam die toten Winkel unseres Verstands ausleuchten, die uns Lebenslust und Leichtsinn kosten. Das Ganze wird interaktiv sein, damit über die konkreten Erfahrungen schon während des Vortrags die Grundlagen für Umsetzung und Anwendung gelegt werden. Praktische Tipps und Übungen, neudeutsch: "Lifehacks", wird es natürlich auch geben. Besonders freue ich mich, in der Fragerunde am Ende meines Vortrags auf die Themen der Zuhörer*innen einzugehen.

